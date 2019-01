Daniel Habif, Ismael Triviño, Ingrid Hoffman y Aymée Nuviola, invitados de lujo en enero en el podcast de Ismael Cala

El podcast dMENTE Positivo está disponible gratis, cada semana, en la plataforma http://www.revolverpodcasts.com/shows/dmente-positivo-con-ismael-cala/

MIAMI, 8 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Ismael Cala, estratega de vida y de negocios, conferencista y escritor de ocho bestsellers en temas de liderazgo e inteligencia emocional, presenta en enero cuatro nuevos programas en su podcast dMENTE Positivo. Este es un espacio sobre el despertar de conciencia y el crecimiento personal.

Enero tendrá los siguientes invitados y temas:

Martes 8 de enero: Invitado: Daniel Habif, líder del movimiento #INQUEBRANTABLES. Para empezar 2019 por todo lo alto, Cala habla con uno de los motivadores y speakers más destacados del momento. Habif cuenta sus inicios en el mundo de los medios de comunicación, además de dar su opinión sobre diversos conceptos como Dios, religión y espiritualidad.

Martes 15 de enero: Invitado: Ismael Triviño, periodista colombiano, ex productor de Oppenheimer Presenta, en la cadena CNN en Español. Habla con Cala sobre el gran trabajo en equipo que ha sido The Millenial Way Show, un programa de calidad en el que se muestran a diferentes líderes locales o globales que tienen la fuerza y el empeño para empoderar a los más jóvenes.

Martes 22 de enero: Invitada: Ingrid Hoffman, chef y celebrity de medios estadounidenses e hispanoamericanos. Autora del libro Latin comfort foods made healthy. Habla sobre las características que comparte con los CEO de las empresas o marcas mundialmente famosas y de cómo abrazarse con el conflicto le ha permitido ganar más experiencia. Además explica la importancia de la alimentación sana.

Martes 29 de enero: Invitada: Aymée Nuviola, cantante cubana y protagonista de la serie sobre la vida de Celia Cruz. En noviembre pasado se alzó con su primer Latin Grammy. Nuviola habla con Cala sobre la importancia de tener un equipo sólido dentro y fuera del escenario, así como de la integridad entre el artista, su imagen, su vida y su comportamiento, cosa que solo se puede alcanzar gracias a una mayor espiritualidad.

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó CALA en el prime time de CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo "El poder de escuchar" y "Despierta con Cala". Cala nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro "Beat the curve", junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

