Dará inicio próximamente la licitación para las transmisiones de la ATP Cup - el nuevo torneo que iniciará la temporada del tenis masculino

LONDRES, 27 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- La ATP, el órgano rector del tenis profesional masculino y ATP Media (la sección global para ventas, producción y distribución de transmisiones del ATP Tour) iniciarán el lunes 4 de marzo de 2019 el proceso de licitación para la venta de los derechos mediáticos internacionales de la ATP Cup.

Comenzando en enero de 2020, la ATP Cup reunirá a más de 60 de los mejores jugadores del mundo, procedentes de 24 países, quienes competirán en un evento anual por equipos, que concederá 750 puntos en el ranking de la ATP y una bolsa demillones en premios. El torneo ha sido estratégicamente colocado para marcar el inicio de la temporada del tenis profesional masculino y para constituir una transición fluida hacia el primer Grand Slam del año, el Abierto de. El torneo inaugural se llevará a cabo endesde el viernes 3 de enero hasta el domingo 12 de enero de 2020 en tres ciudades - Sídney,y una ciudad que se dará a conocer posteriormente - y constará de 129 partidos en el transcurso de 10 días.

Ofrecida en asociación con Tennis Australia, la ATP Cup prevé que los países se dividan en seis grupos de a cuatro, y los ocho equipos que emerjan de la etapa round-robin competirán en la fase eliminatoria hasta que solo quede un equipo. Cada equipo tendrá hasta cinco jugadores y los enfrentamientos consistirán de dos partidos individuales y un partido de dobles.

Chris Kermode, presidente ejecutivo y presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), dijo: "La ATP Cup es una parte clave de nuestra estrategia innovadora para hacer avanzar el éxito de nuestro deporte y captar el interés de los aficionados en todo el mundo. Es vital iniciar la temporada por todo lo alto y por eso estamos reuniendo a los mejores jugadores del mundo para este nuevo y fantástico evento por equipos - programado para realizarse en el momento óptimo para jugadores, aficionados y emisoras por igual. La ATP Cup brinda una excelente oportunidad para que las emisoras lleven la emoción del tenis de clase mundial hasta cientos de millones de personas en todo el mundo".

El inicio del nuevo evento recibió amplio apoyo entre los jugadores de la ATP. Novak Djokovic, No. 1 del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, señaló: "Me gusta el hecho de que sea propiedad de la ATP - de los jugadores - y también me gusta que tengamos puntos para el ranking. Es la mejor forma de comenzar la temporada. Más del noventa por ciento del tiempo jugamos como individuos y no tenemos muchos eventos por equipos".

Roger Federer, 20 veces campeón Grand Slam, añadió: "Pienso que los jugadores en ocasiones se sienten un poco solos cuando viajan. Por supuesto tenemos excelentes equipos, pero jugar dentro de un equipo con otros jugadores es muy divertido y pienso que esto va a tener un gran éxito".

John Isner, No. 9 del mundo y miembro del Consejo de Jugadores de la ATP, dijo: "Va a estar jugando por su país, que es el más alto honor que puede tener". Kei Nishikori, No. 6 del mundo, añadió: "Pienso que es bueno que se reúnan todos los equipos y todos los países y que todos disfruten jugando para sus respectivos países".

El contenido de las transmisiones internacionales del torneo será producido en su totalidad por ATP Media de conjunto con Tennis Australia como Emisor Anfitrión e incluirá no solo un feed mundial con producción total que enseñará lo mejor de la acción, sino que también brindará a las emisoras la capacidad de mostrar la acción de cada partido mediante feeds desde canchas individuales (con gráficos y comentarios en inglés), conferencias de prensa, contenido especialmente adaptado para los medios sociales y mucho más.

Por consiguiente, a los licitantes se les ofrecerá la flexibilidad de licitar por paquetes de derechos en base a sus requisitos específicos de transmisión (lo cual incluye licitaciones para uno o varios territorios, así como derechos para plataformas lineales, digitales, OTT y VOD) con ofertas que tendrán como base un contrato de tres años como mínimo. ATP Media administrará el proceso de licitación para los derechos de transmisión internacionales.

Mark Webster, CEO de ATP Media, dijo: "ATP Media está realmente encantada de poder poner en el mercado los derechos internacionales para un torneo nuevo tan emocionante. Con su posición en el calendario, la ATP Cup permitirá a las emisoras dar comienzo a su cobertura de la temporada del ATP Tour en una forma que no lo habían hecho antes, y por primera vez mediante ATP Media, para brindar un evento por equipos que aporta una dinámica que difiere de la de otros torneos. Trabajando de conjunto con Tennis Australia como Emisor Anfitrión, ATP Media está comprometida con garantizar que los valores de producción que infunde en todos los torneos que representa se pongan en práctica también para la ATP Cup, para brindar una cobertura de teledifusión internacional a la altura de la calidad usual, líder del mercado".

Craig Tiley, CEO de Tennis Australia, señaló: "Estamos muy entusiasmados por el lanzamiento del calendario global de deportes y entretenimiento aquí en Australia con la ATP Cup el próximo mes de enero. Tener a los mejores jugadores masculinos del mundo, representando a sus países en un torneo completamente nuevo, será forma fabulosa de comenzar el año tenístico".

Todas las partes interesadas en solicitar derechos de transmisión internacional deben presentar sus solicitudes oficiales a más tardar el 18 de abril de 2019 y se espera que ATP Media tome una decisión sobre las licitaciones recibidas el 29 de abril de 2019.

Se invita a todas las partes interesadas a que presenten una expresión de interés comunicándose con ATP Media a través de Gabrielle Guedj (directora de Ventas de Derechos Comerciales) (Gabrielle.Guedj@atpmedia.tv) y Tom Bullock (Departamento Jurídico) (Tom.Bullock@atpmedia.tv) con el encabezamiento "ATP MEDIA ATP CUP BID"

Acerca de la ATP

La ATP es el organismo rector de los circuitos del tenis profesional masculino - el ATP World Tour, el ATP Challenger Tour y el ATP Champions Tour. Con 64 torneos en 31 países, el ATP World Tour muestra a los mejores atletas masculinos compitiendo en los lugares más emocionantes del mundo. Desde Australia hasta Europa y desde las Américas hasta Asia, las estrellas del ATP World Tour 2018 lucharán por títulos prestigiosos y puntos en los ATP Rankings en los eventos ATP World Tour Masters 1000, 500 y 250, así como en los Grand Slams (que no son eventos ATP). Al terminar la temporada solo los 8 jugadores de individuales y equipos de dobles mejor clasificados del mundo calificarán para competir por el último título de la temporada en las Nitto ATP Finals. Celebrado en el O2 en Londres, el evento coronará oficialmente al No. 1 del ATP World Tour 2018. Para obtener más información, visite http://www.ATPWorldTour.com .

Acerca de ATP Media

Como la sección para transmisiones del ATP Tour, ATP Media se creó en 2001, Tennis Properties Limited. Brinda explotación centralizada de medios para el ATP Tour y producción como emisora anfitriona para las Nitto ATP Finals, las Next Gen ATP Finals, los ATP Masters 1000s, así como producción de feed mundial para la ATP Cup, los ATP 500s y determinados ATP 250s. ATP Media tiene acceso y pericia sin paralelos en la producción de transmisiones de servicio completo del tenis profesional masculino con una solución de extremo a extremo para las emisoras globales que incorpora: ventas de derechos, producción multiplataforma, una red de distribución de fibra global y el archivo digital líder del mercado. Para obtener más información, visite http://www.atpmedia.tv .

Acerca de Tennis Australia

Tennis Australia (TA) promueve y proporciona oportunidades de participación y desarrollo tenístico en todo el país. TA también organiza eventos de carácter local, nacional e internacional, entre ellos el Abierto de Australia, y todos los fondos se reinvierten en el deporte, lo cual incluye promociones y programas comunitarios, desarrollo de jugadores y mejora de instalaciones para la práctica del tenis.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/827724/ATP_Cup.jpg

FUENTE ATP; ATP Media