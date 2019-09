DC enciende la bati-señal alrededor del mundo en honor al dia de BatmanPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019

Millones de Celebraciones de Fanáticos planeadas incluyendo carreras 5K, Comics gratuitos y firmas de Talento

Los fans podrán seguir a lo largo del 21 de septiembre con el nuevo interactivo Batman Bat-Tracker!

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El día de Batman está cerca para celebrar los 80 años de El Caballero de la Noche como el Mejor Detective del Mundo. DC y Warner Bros. están iluminando los cielos nocturnos al proyectar la emblemática Bati-Señal, y al producir celebraciones de fanáticos, en las principales ciudades de todo el mundo el sábado 21 de septiembre.

Al igual que fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo, el resplandor de la silueta distintiva de Batman iluminará los edificios de rascacielos y puntos de referencia de todo el mundo a medida que el sol se oculta en cada ciudad. Y al igual que un eclipse solar, ¡este puede ser un evento único en la vida!

"La Bati-Señal es sin duda una de las imágenes más reconocibles de toda la iconografía de superhéroes y tendrá visibilidad notable a medida que trascendamos fronteras, idiomas y culturas para unirnos a todos con esta experiencia única", dijo Pam Lifford, Presidente de Warner Bros. Global Brands and Experiences. "Estamos orgullosos de enviar la Bati-Señal en el día de Batman porque es un importante faro de inspiración que nos hace creer a todos que es posible enfrentar las dificultades y convertirlas en algo bueno". El día de Batman es una celebración mundial para todos los fanáticos".

Los fanáticos pueden acercarse y seguir las festividades con el nuevo Batman Bat-Tracker interactivo lanzado por DC el día de hoy. A medida que las ciudades activan el famoso interruptor que ilumina la insignia, el Batman Bat-Tracker reflejará las proyecciones en tiempo real. Puede encontrar información adicional sobre las celebraciones y activaciones de la Bati-Señal en aquellas ciudades donde se encontrará Batman80.com.

Para ver una de las proyecciones en persona, todo lo que se requiere es salir al aire libre poco antes de las 8 p.m. hora local en las ciudades preparadas para iluminar sus cielos. Entonces, comienza a decidir qué camiseta de Batman usarás en Melbourne, Australia, porque será el primero en celebrar bajo la Bati-Señal en Fed Square frente a la calle Flinders, 9 horas por delante de Londres y 14 horas de Nueva York (Ciudad Gótica).

Otras ciudades que encenderán la Bati-Señal icnluyen:

Tokyo en MAGNET by SHIBUYA109 en Shibuya Scramble Crossing Johannesburgo en The Leonardo Berlin en Potzdamer Platz 11 Paris en Gallerias Lafayette Barcelona en El Museo Nacional de Arte de Catalunya Londres en the Senate House São Paulo en Itaúsa - LMB New York TBA Montreal en Complex Dupuis Ciudad de México en Torre Reforma Los Ángeles en El City HallPor supuesto, una celebración del Día de Batman no estaría completa sin algo extra especial en Ciudad Gótica. Barnes &Noble Union Square presentará una firma de talentos y un panel de discusión moderado por el Editor de DC Dan DiDio y presentará a los galardonados escritores y artistas de Batman Scott Snyder, Peter J. Tomasi, James Tynion, IV y Brad Walker, así como actividades especiales todo el día para niños y familias.

En Los Ángeles, DC y Warner Bros. organizarán una carrera nocturna especial de Batman 5K junto con una celebración de fanáticos. Podrán registrarse para participar en DCBatmanRun.com. Las carreras de Batman también se llevarán a cabo en Asia (Shanghai, Manila, Singapur y Bangkok), Latino América (São Paulo y Ciudad de México) y Australia (Brisbane).

En la celebración del día de Batman, Torre Reforma, uno de los rascacielos más emblemáticos de la Ciudad de México y ubicado en una de las avenidas principales de la misma, será sede de un increíble evento de relaciones públicas, donde todos los medios locales presenciarán la Batiseñal y apreciarán los 18 Bustos de Batman esculpidos por el reconocido escultor local, Chucho Rojas, piezas que fueron intervenidas por diferentes artistas mexicanos y expuestas en la última edición de Unboxing Toy Convention, el espectáculo más importante para coleccionistas en México. Estos bustos fueron subastados por Make-A-Wish, la fundación encargada de transformar vidas cumpliendo deseos a niños con enfermedades críticas, y cuyos resultados de la subasta se anunciarán en este evento.

Como parte de la celebración del 80 Aniversario de Batman, contamos con el apoyo de nuestros licenciatarios locales con productos especiales como Máscara de Látex, Toxic, Aurimoda, IFCO, Rabito, Urbania, Prinsel, Ruz, Norma, Siglo XXI, Iron Max, así como muchos otros socios globales como Mattel, BANDAI, LEGO, Funko, Jakks Pacific y muchos más que formarán parte de los diferentes programas de retail durante todo el mes.

Emoción Deportiva, estará a cargo de la Carrera Nocturna de Batman en México el 21 de septiembre. Esta carrera se llevará a cabo simultáneamente en las ciudades más representativas del mundo, donde los fanáticos de este gran superhéroe podrán tener una experiencia única en términos de eventos deportivos. Más de 7,000 fanáticos serán parte de esta experiencia de Batman.

Smash y DC continúan con las celebraciones del 80 aniversario de Batman con publicaciones espectaculares nunca vistas en México. A finales de septiembre, y solo para el Día de Batman, estará disponible el primer volumen de la saga Batman Knightfall, historia icónica de El Caballero de la Noche, donde uno de los villanos más temibles hace su primera aparición: Bane. En octubre, DC publicará Batman: Last Night On Earth, una miniserie creada por el legendario dúo: Scott Snyder y Greg Capullo. Finalmente, para complementar estos lanzamientos, en noviembre estará disponible y exclusivamente para algunas ediciones especiales de sets para retail que serán un deleite para los coleccionistas. Así que manténganse atentos a las redes sociales de Smash.

Las cadenas más importantes como Liverpool, Suburbia, C&, Walmart, Woolworth tendrán programas de mercancía cruzada con espacios exclusivos, puntos focales, escaparates, artículos de edición especial apoyados por contenido en las redes sociales para celebrar los 80 años de Batman. Los diferentes departamentos y categorías están respaldados por estos esfuerzos de comercialización cruzada. Más de 700 tiendas en todo el país tendrán la presencia del 80 Aniversario de Batman.

BATMAN COMICS PARA TODAS LAS EDADES

DC Publishing celebrará con actividades en más de 2,000 retailers internacionales. En los EE. UU., las tiendas de comics y las librerías ofrecerán ediciones especiales gratuitas del Batman Day de THE BATMAN WHO LAUGHS y BATMAN: NIGHTWALKER. En Europa, en asociación con Eaglemoss, la edición recopilada de LEGEND OF BATMAN estará disponible de forma gratuita en el Reino Unido, Francia, Alemania y España. En ciudades selectas a nivel mundial, también se llevarán a cabo apariciones de talento y firmas de autógrafos de algunos de los principales narradores de DC. Los fanáticos pueden visitar DCComics.com/BatmanDay para conocer los retailers y socios participantes, así como las listas de lectura sugeridas de Batman.

BATMAN EN EL JUEGO

Warner Bros. Interactive Entertainment celebra el 80 Aniversario de Batman con un evento de maratón de arena móvil de "Injusticia 2" del 13 al 24 de septiembre, donde los fanáticos pueden luchar por las recompensas de Batman. Además, DC Universe Online muestra su apoyo del 13 al 30 de septiembre con dos nuevas t-shirts temáticas de Batman del juego. Uno es gratuito para todos los jugadores y el otro es solo para miembros.

SE BATMAN

Warner Bros. Consumer Products, en colaboración con Amazon lanzó recientemente tiendas personalizadas temáticas de Batman 'presentadas por Amazon' en Chicago, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles, que estarán abiertas el 30 de septiembre, ofreciendo la mayor colección de mercancía del 80 aniversario de Batman, edición limitada.

El mundialmente famoso FAO Schwarz está invitando a fanáticos de todas las edades a comprar juguetes y artículos de colección de edición limitada, así como a participar en sábados familiares y de fanáticos súper cargados a lo largo de septiembre, presentando una serie de experiencias interactivas que incluyen un momento fotográfico con el Superhéroe más popular del mundo en el Día de Batman.

Además, las tiendas de LEGO en los EE. UU. y Canadá celebrarán el Día de Batman con eventos de construcción de LEGO, obsequios en tiendas y presencia de Batman en redes sociales de LEGO. A través de las diferentes cadenas a nivel nacional los fanáticos encontrarán una ola de figuras Batman 80 Multiverse de Mattel y Funko POP´s del 80 Aniversario.

Los fanáticos también pueden prepararse para el Día de Batman con los nuevos lanzamientos en la moda y sneakers. Disponible ahora, Detective Comics # 27 de Rooster Teeth es una colección exclusiva que ofrece una nueva versión del arte clásico de Batman diseñado en camisetas de alta calidad, sudaderas con capucha y más. Las marcas Premium de moda Bait, The Hundreds y Converse también ofrecen nuevas prendas y calzado de Batman.

VEE BATMAN

El servicio de suscripción digital de DC Universe celebrará el Día de Batman con la promoción de contenido exclusivo que incluye entrevistas, productos, sorteos y más, junto con su extensa colección de videos y cómics de Batman. Además, Cartoon Network celebrará con temas de Batman el día de Batman y durante todo el mes. Warner TV Asia, Warner Channel Latino América y HBO India también mostrarán contenido y promociones de Batman en sus canales.

BATMAN DEVOLVIENDO A LA COMUNIDAD

DC en asociación con Boys &Girls Clubs of America para encender una luz a los niños, adolescentes y jóvenes para el desarrollo profesional que defienden el cambio positivo en sus comunidades y ejemplifican la determinación, la valentía y el liderazgo, ¡al igual que Batman! Treinta clubes locales de todo el país anunciarán los "Batman" en su comunidad el día de Batman.

Únete en redes sociales utilizando el hashtag #BatmanDay, #Batman80 y #LongLiveTheBat. Para obtener más información síguenos en @batman en Instagram y Facebook, @dcbatman en Twitter, y visita Batman80.com.

ACERCA DE BATMAN &LA BATI-SEÑAL

Batman se presentó por primera vez al público en Detective Comics # 27 (marzo de 1939) y fue creado para DC por Bob Kane con Bill Finger. La Bati-Señal apareció por primera vez en Detective Comics # 60 (diciembre de 1941).

ACERCA DE DC

DC es uno de los más grandes editores de comics y novelas gráficas en inglés del mundo y es el hogar de algunos de los personajes más icónicos y reconocidos jamás creados. Como una unidad creativa de WarnerMedia, DC se encarga de integrar estratégicamente sus historias y personajes a través de películas, televisión, productos de consumo, entretenimiento en el hogar, juegos interactivos y el servicio de transmisión por suscripción de DC Universe. Para más información visite dccomics.com.

