“No me imagino mi boda sin música” frase que más representa al 91% de los novios mexicanos encuestados y a su boda.

El 46% consideran tener músicos para la ceremonia, siendo la música clásica el género preferido, eligiendo principalmente la Marcha Nupcial.

El género musical preferido para la fiesta es la Cumbia.

Perfect de Ed Sheeran la canción de baile de novios más mencionada.

El 52% tendrá un DJ y el 34% prefiere una banda en vivo, de los cuales el 51% será una banda de covers, mientras que el 29% opta por grupo de banda, regional o norteña.

Las tres canciones mexicanas indispensables en una boda son: El Payaso del Rodeo 17%, El listón de tu pelo entre otras de Los Ángeles Azules 12% y Cuando calienta el sol entre otras de Luis Miguel 11%.

Ciudad de México, 10 de agosto de 2021.- Uno de los aspectos importantes en la organización de una boda es sin duda la música, pues está presente en los momentos clave del gran día, como en la ceremonia, en el aperitivo, en el baile de los novios, durante el banquete y por supuesto, en la fiesta.

En México tenemos géneros musicales originarios del país como mariachi, banda y norteña, sin embargo, otros géneros que no son mexicanos como la cumbia y la salsa se han posicionado en el gusto de los mexicanos.

Según El Libro Blanco de las bodas de Bodas.com.mx, Google y ESADE, dos de cada tres bodas contratan un servicio de mariachi o de banda para amenizar la fiesta, señal de que la música regional y tradicional todavía tiene bastante arraigo en las bodas actuales. Otro dato interesante que nos comparte Bodas.com.mx en este mismo libro es que dos de cada tres parejas buscan proveedores de música en directorios online, siendo importante la valoración y recomendación de otros usuarios.

Desde Bodas.com.mx se realizó una encuesta a los usuarios de la página web para conocer los géneros musicales y canciones que no pueden faltar en cada momento de una boda para hacer de ese día un recuerdo inolvidable.

Interpretando en vivo la Marcha Nupcial

El momento más importante de las bodas es sin duda la entrada de la novia a la ceremonia, que va siempre acompañado por una pieza musical.

El 46% de los encuestados consideran tener músicos para la ceremonia, siendo la música clásica el género preferido, eligiendo principalmente la ya conocida Marcha Nupcial.

Aperitivo al ritmo de baladas y jazz

Una vez que ha terminado la ceremonia, como preámbulo al banquete, los invitados se dirigen al lugar de la recepción. Normalmente, acompañan en este momento cocktails y bocadillos, así como música de fondo para amenizar el ambiente.

Tener música en vivo durante el aperitivo es la preferencia del 45% de las parejas encuestadas y un 37% eligen tener un DJ. Con respecto a los estilos musicales, los más escogidos para este momento fueron baladas; en su mayoría las de Luis Miguel, jazz; con un saxofonista, y pop.

El baile de novios al compás de Perfect

El momento más esperado de la fiesta es el baile de los novios, pues es la señal para iniciar la fiesta o como dirían “romper el baile”.

El 85% de las parejas eligen una canción que sea especial para ellos, siendo Perfect de Ed Sheeran la canción que más eligen.

Que empiece la pachanga

Hay canciones que sí o sí tienen que sonar durante la fiesta. Sabiendo esto, el 62% de los encuestados por Bodas.com.mx mencionó que ha elaborado la lista de música seleccionando sus canciones favoritas con su pareja.

El 52% ha indicado que tendrán un DJ y el 34% prefiere una banda en vivo, de los cuales el 51% será una banda de covers, mientras que el 29% opta por grupos de banda, regional o norteña.

La Cumbia y el Payaso del Rodeo; el alma de la fiesta.

El género musical preferido para la fiesta es la Cumbia. En segundo lugar, el Reggaetón, y como tercer favorito, la Salsa.

Al pedir a los encuestados que se indicaran tres canciones mexicanas indispensables en su boda, las más mencionadas fueron El Payaso del Rodeo 17%, El listón de tu pelo entre otras de Los Ángeles Azules 12%, y Cuando calienta el sol 11% entre otras de Luis Miguel.

Canciones muy populares, con un ritmo que invita a levantarte de la mesa e ir directo a la pista de baile, son el tipo de canciones que tienen todo lo que una buena fiesta de boda necesita para quedarse en el recuerdo de los invitados.

Hablando de canciones internacionales que no pueden faltar, mencionan Perfect de Ed Sheeran, Marry you de Bruno Mars y A Thousand years de Christina Perri.

“No me imagino mi boda sin música”

Esta frase fue elegida por el 91% de los novios mexicanos encuestados por Bodas.com.mx , dejando claro que para las parejas, una boda sin (buena) música, no es boda.

Y en El Libro Blanco de las bodas de Bodas.com.mx, Google y ESADE, se confirma la importancia de la música en la boda, puesto que la música representa el 10,5% del costo total de la boda, colocándose incluso por encima de categorías como fotografía y decoración.

Independientemente de las personalidades o gustos musicales de los novios y las canciones de moda o las de toda la vida, la música es uno de los ingredientes principales para hacer inolvidable ese día tan especial.

