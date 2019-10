Detector de defectos OmniScan® X3 para redefinir el estándar por ultrasonido multielemento

WALTHAM, Mass., Oct. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los equipos OmniScan® son reconocidos mundialmente como punto de referencia para los ensayos por ultrasonido multielemento (Phased Array) gracias a su potencia, fiabilidad y facilidad de uso. El nuevo detector de defectos OmniScan X3 eleva el estándar con innovaciones que mejoran el completo flujo de inspección. La configuración para un trabajo es más rápida y eficaz. Al mismo tiempo, las imágenes tratadas por el método de focalización total (TFM, por sus siglas en inglés) a partir de la captura de matriz completa (FMC, por sus siglas en inglés) otorgan a los usuarios más confianza en la toma de decisiones. Cuando una inspección es completada, las herramientas informáticas de vanguardia del software facilitan los análisis y la creación de informes.El detector de defectos OmniScan X3 combina herramientas esenciales requeridas para las inspecciones por ultrasonido multielemento, como la técnica TOFD, los dos canales UT, los ocho grupos y las configuraciones* de elementos 16:64PR, 16:128PR y 32:128PR, con otras potentes innovaciones; entre ellas:TFM/FMC con soporte de apertura de 64 elementosProcesamiento de imágenes por ultrasonido multielemento mejorado, que incluye una novedosa función de envolvente por TFM en vivoSimulador de mapeo de influencia acústica (Acoustic influence map, AIM) para el modo TFMTamaño de archivo de 25 GBReconstrucción por TFM de hasta 1,024 × 1,024 píxeles y cuatro modos de propagación TFM en vivo de forma simultáneaInterfaz de usuario simplificada con plan de escaneo integradoConexión inalámbrica a la Olympus Scientific Cloud™ (OSC), que facilita el mantenimiento del software del equipo al día con las actualizacionesLa exhaustiva herramienta de plan de escaneo permite visualizar la inspección para reducir riesgos de error. El completo plan de escaneo, que incluye la zona TFM, puede ser creado dentro de un simple flujo de trabajo. La creación de una configuración también es más rápida con las herramientas de calibración mejoradas y la asistencia para la configuración simultánea de sondas y grupos de haces, la creación de esquemas duales lineales, matriciales y matriciales duales, y la verificación automática de las suelas (zapatas).Con una clasificación IP65 a prueba de agua y polvo, el equipo ofrece la fiabilidad y la facilidad de uso que hacen el renombre de los detectores de defectos OmniScan, ofreciendo una combinación de imágenes de alta calidad para interpretar los defectos de manera clara. Con el método de focalización total, los usuarios pueden producir imágenes de geometría correcta para confirmar la caracterización de los defectos identificados a través de técnicas convencionales por ultrasonido multielemento, y obtener imágenes optimizadas en función del volumen de la pieza. También se ofrece funciones adicionales que permiten adquirir imágenes excelentes, como el A-scan de 16 bits, la interpolación y el suavizado, y una pantalla WXGA de 10,6 pulgadas en colores vivos para proporcionarle claridad y visibilidad bajo cualquier condición de iluminación. El detector de defectos OmniScan X3 agiliza la etapa analítica de los datos y la creación de informes ya sea en el equipo o en un/una PC. El equipo también es suministrado con una variedad de herramientas útiles para interpretar dichos datos:Reconstrucción de representaciones por TFM del diámetro externo circunferencial (COD) para facilitar la interpretación y el dimensionamiento de defectos de costuras de soldaduras longitudinalesB-scan combinado para facilitar el monitoreo de los defectos de soldadura por ultrasonido multielemento a la vez que se mantiene un proceso de trabajo simpleYa sea para inspeccionar tuberías, soldaduras, recipientes de presión o materiales compuestos, el detector de defectos OmniScan X3 permite a sus usuarios completar sus trabajos de manera eficaz e interpretar los defectos con toda confianza.Para obtener más información acerca de los detectores de defectos OmniScan, visite www.olympus-ims.com.*La configuración 16:64PR limita la cantidad de grupos a uno por TOFD, dos por PA y dos por TFM.Acerca de OlympusOlympus es líder mundial en tecnología; crea soluciones ópticas y digitales innovadoras para la ciencia médica y tecnologías sanitarias; además, del ámbito de ciencias de la vida, industrial, fotográfico y audio. A lo largo de sus cien años de historia, Olympus ha enfocado sus esfuerzos en ser transparente con la sociedad y proporcionar a las personas una vida más sana, más segura y satisfactoria. Nuestra división de soluciones industriales está comprometida a reforzar la seguridad y a innovar en beneficio de nuestra sociedad, a través de la fabricación y desarrollo pionero de soluciones de medición y ensayo con reconocimiento mundial. Estas soluciones son usadas en aplicaciones del ámbito industrial y de investigación, que van del aeroespacial, generación de energía, petroquímica, infraestructura civil hasta productos automotrices y bienes de consumo. Para obtener más información, visítenos en https://www.olympus-ims.com.Olympus…True to You. True to Society. 