CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Expectativas, emociones desbordadas y sorpresas fueron el marco del Día de la Transformación que se llevó a cabo el 16 del presente en las instalaciones de Grupo Educativo Graven (Instituto Acatitlan y Preparatoria GEA) ubicado en Sta.Cecilia, Tlalnepantla, Estado de México; en dicho evento se realizó el lanzamiento del programa educativo One to one en las secciones Elementary, Middle y High School para la implementación del uso de Ipads en el aula.

Durante dos semanas, previas al evento, se llevó a cabo una divertida y atractiva campaña basada en la lucha libre con la imagen distintiva del Guerrero Graven, un luchador que condensa la emoción y la diversión propia de este deporte que atrae a niños y adultos; guiados por sus maestros, los alumnos trabajaron en el diseño de máscaras de lucha libre, decorándolas, personalizándolas y mostrando sus habilidades e imaginación desbordada.

Previo a la campaña, los docentes se integraron a la capacitación tecnológica en el uso de las Ipads con el fin de desarrollar un trabajo colaborativo con los alumnos utilizando apps educativas para tener como productos distintos materiales digitales como ibooks, edición de videos, presentaciones profesionales y sobre todo, que el aprendizaje sea significativo en un ambiente propicio para desarrollarlas, con el propósito de que, paulatinamente, todos los grados cuenten con este recurso tecnológico de vanguardia educativa.

El evento dio inicio a las 12 p.m. con un encuentro de lucha libre en un espectacular ring instalado en el patio principal del plantel 1, con la participación de La Hormiga Atómica, El Alebrije, El Ángel, La Parca Negra, Los Tigres Dorados, El Payaso, Máscara Sagrada Jr. y El Último Gladiador, atletas profesionales de este deporte practicado por rudos y técnicos mostrando sus habilidades y destrezas que los alumnos disfrutaron en grande por ser un espectáculo que atrae por su realismo, mientras que en el Plantel 2 se realizó un evento similar con la entrega de Ipads a estudiantes de preparatoria.

Esta práctica transformadora muestra la creatividad y originalidad, característica de Grupo Educativo Graven; las nuevas formas de aprendizaje muestran excelentes resultados, sobre todo por la incorporación de la tecnología en el aula que permite una mayor y mejor conexión entre alumnos y maestros cuyo trabajo en equipo desarrolla las mayores competencias que reclama el mundo actual. Un día inolvidable para los alumnos en los que se conjuntaron emoción, pasión e innovación educativa.

