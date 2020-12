Documental CHINA: Buscando las raíces de la civilización china

CHANGSHA, China

, 21 de diciembre de 2020 / PRNewswire/ -- Contando con una extensa historia de cinco mil años, ¿qué implicaciones tiene el poder de unir a todos los grupos étnicos en el territorio depara consolidarse como uno solo? ¿Dónde está esa "cultura china", abstracta e invisible, derivada de la evolución histórica de la esencia china que experimentó los cambios de las dinastías pasadas? La respuesta se puede encontrar en el documental, producido por un equipo de alto nivel durante cinco años de trabajo.

El exitoso documental(temporada 1), de Mango TV y Hunan TV, cuenta las historias de la dinastía pre Qin a la dinastía Tang en orden cronológico, incluyendo la formación temprana de pensamientos por parte de reconocidos filósofos de la dinastía pre Qin, la unificación de seis reinos y el establecimiento de una constitución a principios la dinastía Qin, el desarrollo de relaciones convergentes entre los grupos étnicos y la cultura Tang, lo que propende por buscar acuerdos en entornos inclusivos haciendo las diferencias a un lado. Las murallas y fosas de la ciudad durante el periodo de primavera y otoño, los palacios de la dinastía Qin, el fresco en Dunhuang y los biombos de la próspera dinastía Tang, cada uno de estos cuadros se puede apreciar como todo un trabajo de fotografía de por sí. A través de un monólogo envolvente y una excelente música, los cinco mil años de civilización china se van revelando a la audiencia.

El director general Li Dongkun y Deng Jianyong, director de redacción de este documental, también forman parte del elenco del admirable documental Hexi (Gansu) Corridor, y su codirector general Zhou Yan también es el director ejecutivo de The Rise of the Great Powers. El director visual y director de fotografía Luo Pan es el ganador del premio "Golden Cup", el mayor premio cinematográfico; también es el tercer miembro chino que se unió a la American Society of Cinematographers. La música de fondo en este documental es del músico japonés Shigeru Umebayashi, quien también es el músico designado del director Wang Jiawei y también el músico de películas tan famosas como In the Mood for Love, 2046, House of Flying Daggers, Curse of the Golden Flower y Fearless.

