Voluntarios de Inventa Financial participara´n en la construccio´n de 1 casa en la Ciudad de Me´xico.

de Me´xico.

Ciudad de Me´xico a 11 de mayo de 2022 - Inventa Financial Services, conglomerado de empresas mexicanas con 12 an~os de trayectoria y dirigido por Eugenio Rami´rez, organizo´ el 1er Torneo de Golf con causa en beneficio de Construyendo, organizacio´n sin fines de lucro que busca elevar la calidad de vida de las familias ma´s necesitadas en Me´xico mediante proyectos de edificacio´n.

El donativo del 1er Torneo de Golf de Inventa Financial alcanzo´ los $200,000 pesos, mismos que fueron recaudados entre colaboradores, inversionistas y clientes de las cuatro divisiones de la institucio´n financiera, incluyendo Inventa Leasing, Inventa Finance, Inventa Financial e Inventa Insurance.

Inventa Financial Services se distingue por su servicio personalizado y atiende, entre otros segmentos, a Pymes con cre´ditos que promedian los $1.8 millones de pesos, arrendamientos de vehi´culos y maquinaria que rondan los $750 mil pesos, a empleados de instituciones pu´blicas y privadas mediante cre´ditos de no´mina que promedian $15 mil pesos, y ofrece proteccio´n financiera a individuos y empresas mediante seguros de dan~os, seguros de vida, gastos me´dicos mayores, seguros empresariales, entre otros.

“En Inventa Financial impulsamos el desarrollo de actividades productivas del pai´s mediante el otorgamiento de servicios financieros a individuos, emprendedores y Pymes con una oferta de cre´ditos empresariales, personales y de no´mina, leasing, seguros, factoraje, entre otras, y nuestros colaboradores, clientes e inversionistas comparten la visio´n de impulsar a la sociedad mediante acciones de Responsabilidad Social” indico´ Eugenio Rami´rez, Director General y Presidente del Consejo de Administracio´n de Inventa Financial.

Por su parte, Cristina Pilgram directora de Construyendo indico´ que “las casas sera´n construidas en Santiago Tianguistenco en el Estado de Me´xico, para beneficiar directamente a una familia de 4-5 personas con un hogar, adema´s de sembrar una dina´mica social de crecimiento en todos los miembros de la comunidad.”

“Construyendo es un aliado ideal para canalizar el donativo ya que se dedican a apoyar a familias menos favorecidas de la sociedad, a resolver la necesidad ba´sica de tener una casa, para que esas personas puedan enfocarse en actividades que impulsen su desarrollo como el estudio o el trabajo, y elevar asi´ su calidad de vida” agrego´ Rami´rez.

El 1er Torneo Inventa Financial reunio´ a 132 jugadores en 44 equipos en formato Thressome A Go Go y tuvo lugar en el campo del Lomas Country Club, en Huixquilucan, Estado de Me´xico, sentando el precedente de un evento golfi´stico anual, con causa, de empresas del sector financiero.

Acerca de Inventa Financial

Inventa Financial, mediante sus cuatro subsidiarias Inventa Leasing, Inventa Finance, Inventa Financial e Inventa Insurance, financia proyectos y visiones de negocio para que puedan materializarse en beneficio de muchas personas; impulsa a las pymes porque son uno de los principales propulsores de la economi´a y que constituyen la fuente de empleo ma´s importante del pai´s; y contribuye a la movilizacio´n del capital y el desarrollo de empresas para fortalecer el ciclo productivo en Me´xico.

Pueden conocer ma´s en https://inventafinancial.mx/

Acerca de Construyendo:

Construyendo Comunidades Integrales A. C. es una organizacio´n sin fines de lucro que busca impulsar la solidaridad en los voluntarios, mediante proyectos de construccio´n enfocados a elevar la calidad de vida de las familias mexicanas ma´s necesitadas. Pueden conocer ma´s en https://construyendo.org/

Contacto de prensa

