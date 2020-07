Dos noticias recientes de Dongguan reflejan la inclusividad de la ciudad y ayudan a atraer talentos

DONGGUAN, China

, 6 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Dos noticias locales sobre la ciudad china deconcitaron recientemente gran atención entre los medios chinos.ellas fue un mensaje dejado por un trabajador inmigrante para la Biblioteca deque provocó acalorados debates sobre la cultura y el espíritu de la ciudad en Internet. La otra fue la difusión de un documental sobre la cultura gastronómica detitulado "A Bite of" (Un bocado de), que ha impulsado a la gente en la búsqueda de una vida mejor.

Wu Guichun, un hombre de 54 años de Hubei (China), trabaja en Dongguan hace 17 años. Se esfuerza mucho para sostener a su familia y ayudar a su hijo a terminar sus estudios. Recientemente, quedó sin empleo por la pandemia. Antes de regresar a casa, visitó la Biblioteca de Dongguan y dejó su mensaje.

"Hace 17 años que estoy en Dongguan y hace 12 años que leo libros en su biblioteca. Los libros hacen más sabios a los hombres y no representan daño para la gente. Cuando pienso en mi vida en Dongguan en todos estos años, el mejor lugar es la biblioteca. Aunque estoy poco dispuesto a irme, jamás te olvidaré, Biblioteca de Dongguan, en lo que me quede de vida", escribió Wu Guichun en el tablero de anuncios.

Como trabajador rural migrante, Wu Guichun mostró un afecto por los libros y por Dongguan que concitó gran atención entre los usuarios de Internet chinos y obtuvo una oportuna respuesta del gobierno local. Con la ayuda de los departamentos pertinentes, encontró nuevas oportunidades de empleo.

Según las estadísticas, para fines de 2019, la población migrante permanente de Dongguan era de casi seis millones de personas, que representan más del 70% de la población total de la ciudad. Xiao Yafei, alcalde de la ciudad, declaró en las dos sesiones de Dongguan de 2020 que priorizar la estabilidad del empleo y proteger los medios de vida de las personas son dos de los objetivos principales previstos para Dongguan durante todo el año.

Wu Guichun afirmó que Dongguan tiene un buen ambiente urbano y es muy acogedora para los trabajadores migrantes. En Dongguan, todos pueden disfrutar igualmente de servicios culturales públicos gratuitos y de alta calidad, lo cual ayuda a enriquecer su vida espiritual y ampliar sus conocimientos.

Algunos observadores sociales consideran que una de las medidas importantes de China para enfrentar la depresión económica es mejorar la forma de vida de la gente en aspectos tales como la educación, la atención médica, el entorno ecológico y los servicios públicos, para optimizar el ambiente de negocios y la calidad de vida y, de este modo, hacer que las instituciones del mercado y los residentes tengan una sensación de felicidad y logro. Es una excelente forma de estimular la vitalidad del mercado y ayudar a la recuperación económica de China.

Según el "Informe del ambiente de negocios de las ciudades de China 2019", Dongguan se ubica en el quinto puesto entre las ciudades de la economía activa de China. Para construir un entorno internacional de negocios propicio, Dongguan se centra en la creación de una cultura urbana abierta e inclusiva para atraer agentes globales de producción.

Por otra parte, se está difundiendo un documental titulado "A Bite of Dongguan". Presenta más de 130 tipos de ingredientes y platos locales de Dongguan. Mediante una serie de personajes e historias vitales, muestra el ambiente humanístico único que integra la cultura tradicional y la moderna, la nativa y la externa. El documental se presentó oficialmente el 21 de junio. El 1 de julio ya tenía más de 27 millones de reseñas y numerosos comentarios positivos.

El equipo de producción del documental dijo que Dongguan, ciudad costera en el sur de China, ha atraído una gran inmigración procedente del norte de China durante más de 1.600 años en su desarrollo. Los migrantes fueron combinando sus tradiciones culinarias con características locales para formar una variedad de cocinas.

Como muestra también el documental "The Era of Manufacturing" (La era de la fabricación), la gente es siempre el centro de la ciudad de Dongguan y el principal factor de su inclusividad y su calidad. El primer episodio, "The Marvelous Workmen" (Los maravillosos trabajadores), pone de relieve el poder humano en la industria de Dongguan mediante las historias de trabajadores de fábricas locales.

Algunos usuarios de Internet comentaron que la desarrollada industria de las manufacturas ha rotulado a Dongguan como una "fábrica mundial". Visitantes de distintos lugares del mundo han traído muchas exquisiteces, tales como los fideos de Shaanxi y los fideos de arroz de Guangxi, la parrilla de Xinjiang y las ostras grilladas de Guangdong, el asado coreano y la cocina japonesa, y todo ello hace más inclusiva a la cultura alimentaria de Dongguan. Como la propagación de la epidemia está controlada en China, la industria gastronómica, conocida como un "barómetro" de la situación del consumo, ha retornado gradualmente a la normalidad. La difusión de este documental en este momento es también de gran importancia para impulsar el consumo y promover la recuperación de la economía.

La comida también puede entibiar el corazón de la gente. El documental permite que más personas entiendan la bondad humana de la famosa ciudad industrial. Las comidas ponen de manifiesto el amor a la vida de la gente y la inclusividad de la ciudad. Como dijo Wu Guichun, "en Dongguan nos sentimos en casa". La ciudad inclusiva atraerá cada vez más inversores, hombres de negocios y trabajadores para invertir, trabajar y vivir.

