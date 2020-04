Dos propiedades de Blue Diamond Resorts obtienen el estatus Gold de Green Globe gracias a sus prácticas sostenibles

TALLAHASSEE, Fla., April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por quinto año consecutivo, Royalton White Sands y CHIC Punta Cana recibieron la certificación Green Globe debido a su continuo compromiso con la sostenibilidad. El programa líder mundial de certificaciones y mejora del rendimiento de los recursos, Green Globe, otorgó a ambas propiedades de Blue Diamond Resorts el estatus Gold tras recibir durante cinco años consecutivos sus correspondientes certificaciones de sostenibilidad.



Desde que abrió sus puertas en 2014, CHIC Punta Cana se ha desarrollado como líder en turismo sostenible, con el objetivo de minimizar el impacto de sus operaciones en el medio ambiente mediante la implementación de prácticas innovadoras de sostenibilidad y el cumplimiento de criterios internacionalmente reconocidos. Los esfuerzos de sostenibilidad de CHIC incluyen limpieza de playas, programas integrales de reciclaje, sesiones de capacitación sobre sostenibilidad y actividades de divulgación comunitaria.

Royalton White Sands ha demostrado su continuo compromiso con la sostenibilidad ambiental mediante la incorporación de prácticas sostenibles en sus operaciones diarias y facilitando iniciativas de divulgación social para apoyar a la comunidad local de Montego Bay. En 2018, Royalton Luxury Resorts fortaleció aún más su compromiso con la sostenibilidad ambiental al incorporar en la experiencia del huésped la innovadora tecnología Vero Water®, la cual se implementa en los bares y restaurantes en todos los hoteles Royalton, CHIC by Royalton y Hideaway at Royalton, con el fin de eliminar el uso de las botellas de agua de plástico.

El programa Green Globe , el cual es internacionalmente reconocido, certifica hoteles y resorts según los cuatro pilares de la sostenibilidad: Gestión sostenible, Patrimonio cultural, preservación del medio ambiente y esfuerzos sociales y/o económicos. CHIC Punta Cana y Royalton White Sands obtuvieron el estatus Gold por cumplir por más de cinco años consecutivos con el estándar de los criterios establecidos por Green Globe en el sector de los viajes y el turismo, un marco compuesto por más de 380 indicadores en 44 certificaciones únicas.

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15 500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts es más impresionante que nunca. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton , el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades del cercano Royalton; y el elegante All-Exclusive™ CHIC by Royalton , una experiencia vacacional dinámica y social con comodidades de lujo y opciones gastronómicas de alta calidad. En Jamaica, se restauró el Grand Lido Negril para brindar unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes a lo largo de una exclusiva playa y ser un refugio privado único. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, y Starfish Resorts ofrece un valor increíble en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star ™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes. Mystique Resorts , una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos llenos de aventuras sin fin.

