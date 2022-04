DraftKings, Mashantucket Pequot Tribal Nation y Foxwoods Resort Casino expanden asociación y preparan el terreno para llevar la Casa de Apuestas DraftKings a Puerto Rico

BOSTON y SAN JUAN, Puerto Rico y MASHANTUCKET, Conn., April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DraftKings (NASDAQ: DKNG) y Mashantucket Pequot Tribal Nation anunciaron hoy que firmaron un acuerdo para expandir su asociación y preparar el terreno para ofrecer la experiencia de apuestas de deportes en línea y minoristas de DraftKings en Puerto Rico, sujeto a obtener las licencias aplicables y aprobaciones regulatorias. El anuncio se realizó enseguida del lanzamiento exitoso de Foxwoods y DraftKings de apuestas de deportes e iGaming en Connecticut el 19 de octubre de 2021.

La casa de apuestas de DraftKings estará ubicada dentro del Foxwoods El San Juan Casino y se espera su inauguración en las próximas semanas, sujeto a recibir las licencias aplicables y las aprobaciones regulatorias. Una vez completado, el local contará con una enorme pared de video, servicios de bar y comedor, dos sobre las ventanillas de venta de entradas y seis quioscos de apuestas.

"Desde que formamos nuestra asociación con Mashantucket Pequot Tribal Nation y Foxwoods hace más de un año, observamos un éxito enorme, que se puede atribuir a los esfuerzos colaborativos entre las organizaciones y la visión compartida para ofrecer a los clientes lo mejor", dijo Matt Kalish, presidente de DraftKings Norte América y cofundador. "Puerto Rico es conocido por su rica y vibrante cultura deportiva, y esperamos poder ofrecer a los aficionados una forma de apuestas deportivas segura y legal a través de nuestras casas de apuestas minoristas y en línea".

En enero de 2021, Mashantucket Pequot Tribal Nation y Foxwoods anunciaron planes para la reapertura del icónico El San Juan Casino, como el "Foxwoods El San Juan Casino". La remodelación del destino del lujoso casino incluyó $ 137.5 millones en mejoras del centro vacacional, incluida la reapertura del renombrado local de entretenimiento Tropicoro.

"Hemos hecho grandes avances en el espacio de apuestas deportivas en nuestra relación con DraftKings, que continua siendo un socio valioso, a través de nuestras experiencias en línea y minoristas en el estado de Connecticut", dijo el presidente de Mashantucket Pequot Tribal Nation, Rodney Butler. "Mientras expandimos nuestra asociación con DraftKings hacia la hermosa isla de Puerto Rico en el Foxwoods El San Juan Casino, tenemos la certeza de que continuaremos creando recuerdos inolvidables para los clientes así como para los aficionados al deporte".

Además de las apuestas deportivas en línea y minoristas, DraftKings tendrá la oportunidad, sujeta recibir las licencias aplicables y aprobaciones regulatorias, de ofrecer a los clientes de Puerto Rico su producto deportivo de fantasía diario tradicional, que actualmente está disponible en 44 estados de Estados Unidos y está operativo en seis países a en todo el mundo.

Más información sobre las formas de jugar con Foxwoods y DraftKings está disponible en www.foxwoods.com o los aficionados pueden descartar la aplicación móvil Foxwoods y DraftKings vía iOS y Android.

DraftKings, Mashantucket Pequot Tribal Nation y Foxwoods toman en serio el juego responsable. Miembro activo de la American Gaming Association, DraftKings mantiene su compromiso de promover Have A Game Plan ® de la asociación. Campaña de servicio público Bet Responsibly™, que enseña a los clientes las mejores prácticas de juego responsable, como establecer un presupuesto y mantenerlo y solo jugar con operadores legales y regulados. De forma similar, Mashantucket Pequot Tribal Nation y Foxwoods están comprometidos a apoyar el desarrollo de programas de concienciación y prevención para juegos problemáticos, incluido el funcionamiento del primer programa de autoexclusión en Estados Unidos. Además, DraftKings se compromete a crear vías inclusivas y responsables para que las personas puedan desarrollar, crear, imaginar e innovar a través del programa DraftKings S.E.R.V.E.S..

Acerca de DraftKingsDraftKings Inc. es una empresa de entretenimiento y juegos deportivos digitales creada para promover el espíritu competitivo de los fanáticos de deportes con productos que varían de fantasía diaria, juegos regulados y medios digitales. Con sede en Boston, y lanzado en 2012 por Jason Robins, Matt Kalish y Paul Liberman, DraftKings es el único operador de apuestas deportivas integrado verticalmente con sede en Estados Unidos. DraftKings es un proveedor multicanal de apuestas deportivas y tecnologías de juegos, que impulsa el entretenimiento deportivo y de juegos para operadores en 17 países. La casa de apuestas de DraftKings está activa con operaciones de apuestas móviles y/o minoristas en Estados Unidos de conformidad con las regulaciones en Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. El producto deportivo de fantasía diario de DraftKings está disponible en 6 países a nivel internacional con 15 categorías deportivas distintas. DraftKings es un socio oficial de fantasía diaria y apuestas deportivas de la NFL, NBA, MLB, NHL, PGA TOUR y UFC, así como un socio oficial de fantasía diaria de NASCAR. Lanzado en agosto de 2021, DraftKings Marketplace es un ecosistema de coleccionables digitales diseñado para accesibilidad general que ofrece drops NFT seleccionadas y es compatible con transacciones del mercado secundario. DraftKings también es propietaria de Vegas Sports Information Network, Inc. (VSiN), una empresa de transmisión y contenido multiplataforma.

Acerca de Foxwoods Resort CasinoFoxwoods Resort Casino, como el casino de centro vacacional más grande de América del Norte, ofrece a los visitantes una experiencia de centro vacacional de nivel superior en sus seis casinos de talla mundial; hoteles AAA Four-Diamond con más de 2.200 habitaciones; opciones gastronómicas para todos los gustos; lujosos spas; golf galardonado; teatros de vanguardia; Tanger Outlet Mall; espacio para conferencias para grupos de todos los tamaños; y juegos de casino en línea gratuitos en FoxwoodsONLINE.com. Siempre hay algo nuevo en Foxwoods, más recientemente la llegada de Foxwoods Extreme Adventures. La aventura no tiene límites, ya que los visitantes pueden hacer tirolesa o correr en una pista de karting interior de estilo europeo. Foxwoods Resort Casino realmente es The Wonder Of It All, ofrece una escapada personalizada y emocionante para todos. Foxwoods, abierta en 1992, es propiedad y está operada por Mashantucket Pequot Tribal Nation. Para una visión detallada sobre Foxwoods Resort Casino y Mashantucket Pequot Tribal Nation visite Foxwoods.com.

Acerca de la Nación Tribal Mashantucket PequotMashantucket (Western) Pequot Tribal Nation es una tribu indígena reconocida a nivel federal ubicada en una de las reservas indígenas más antiguas de Estados Unidos, Mashantucket, en el sureste de Connecticut. Como pioneros del sector de casinos de juegos de tribus indígenas, la historia de Mashantucket Pequot revela una de las mejores historias de regreso de Estados Unidos, presentada en el Museo Mashantucket Pequot de la tribu de renombre mundial. En la actualidad, la tribu es propietaria y opera uno de los mayores destinos de Integrated Resort Casino en América del Norte, Foxwoods Resort Casino, junto con una variedad de negocios complementarios que incluyen campos de golf de talla mundial, spa de lujo, Pequot Pharmaceutical Network y Pequot Plus Health Benefit Services. Como uno de los contribuyentes de ingresos más altos de Connecticut y mayores empleadores, Mashantucket Pequot contribuye al estado más de $ 4 mil millones en ingresos en máquinas tragamonedas (slot) a través de un primer acuerdo de su tipo, establecido en 1993. Asimismo, la tribu contribuye cientos de millones en donaciones y patrocinios para el beneficio de las comunidades y tribus necesitadas, a nivel local y en todo Estados Unidos.

Declaraciones prospectivasCiertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, y la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "estima", "proyecta", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "intenta", "cree", "busca", "puede", "hará", "debe", "futuro", "propone" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) pretenden identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro, condiciones o resultados, e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de DraftKings, que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos abordados en las declaraciones prospectivas. Para abordar riesgos e incertidumbres adicionales, que pueden causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes de DraftKings presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). DraftKings no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.

