En 2020, el comercio electrónico en Latinoamérica tuvo un crecimiento anual de 50%.

Planeación, involucramiento de toda la compañía y estrategia de marketing digital son la base para entrar al retail digital.

Ciudad de México, 03 de Marzo de 2021. La pandemia de covid-19 ha llevado a que 3 de cada 4 hogares compren en línea, con lo que los consumidores -sin salir de casa-, pueden recibir un producto horas después de haberlo adquirido. Miles de empresas han encontrado en el comercio en línea la manera de superar los retos que representa el covid-19.

“Esto es muy natural por el gran impacto que tuvo la pandemia en el retail en general, con un impulso gigante al e-commerce como alternativa para seguir creciendo”, comentó Jorge Fernández-Gallardo, CEO de Latinoamérica Norte de Ecomsur.

Las ventas online son una decisión obligatoria para quien desee crecer en el mundo post-COVID. Vender por medio de marketplaces es buena idea para empezar, pero para realmente ser exitoso, el canal propio puede dar mayores oportunidades futuras. En función de eso hay algunos pasos que se deben seguir para una ejecución rápida y óptima:

Planificación: Para un buen resultado se debe plantear una estrategia basada en análisis de números y sustentos. Es decir, entender cuál será el impacto en el inventario, cuál va a ser el pronóstico de venta y cuál será la inversión en marketing.

Involucrar a toda la compañía: Esto implica la generación de una estrategia en donde todas las áreas de la empresa entiendan que hay un proyecto que contempla innovación por lo cual muchos procesos van a tener que cambiar.

Elección tecnológica: Es la toma de decisiones de cómo fluirá el negocio online. Implica entender profundamente las capacidades internas de la compañía a nivel tecnológico, además de las distintas estrategias de marketing y comerciales que se pondrán en marcha.

Marketing Digital: Si no se lleva un tráfico de público de calidad, no se hace planificación de medios, plataformas o herramientas adecuadas, no se tendrán los resultados de ventas y crecimiento esperados.

Impacto de la operación: Se debe evaluar si el e-commerce se puede hacer eficientemente de forma interna o es mejor externalizar la operación logística. Todo siempre con el objetivo de exceder las expectativas de promesa de entrega al consumidor: desde la preparación de los pedidos, hasta los actores de última milla con quien se estará conectado.

“Se trata de puntos críticos como la determinación tecnológica y la planificación a realizar, pues si no se lleva a cabo de manera correcta, la inversión no tendrá resultados”, afirmó Rodrigo Cerda, Subgerente de Desarrollo de Negocios de Ecomsur México.

Para Ecomsur México, sólo de esta manera se obtendrán los resultados esperados y un crecimiento en ventas pese a un escenario de pandemia causado por el Covid-19.

Sobre Ecomsur

Somos líder de fullcommerce en Latinoamérica con presencia directa en México, Chile, Perú y Colombia, además poder operar a través de partners en Brasil y Argentina. Contamos con más de ocho años de experiencia en el sector, brindando confiabilidad y eficiencia en el trabajo y operación con cada uno de nuestros clientes. Tenemos el reconocimiento del eCommerce Institute como Líder Honorario del Comercio Electrónico en LATAM. También hemos sido reconocidos como Google Partner, VTEX Partner y Microsoft Partner por nuestra labor e innovación en el sector de e-commerce en América Latina. Con más de 80 clientes en América Latina, Ecomsur ofrece soluciones integrales y servicios de fullcommerce con el objetivo de satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes a corto, mediano y largo plazo. Para obtener más información sobre Ecomsur, visite la página: ecomsur.com

