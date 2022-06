Edurne Balmori Palacios, es nombrada la primera directora ejecutiva para The Trevor Project en México

Edurne Balmori Palacios (ella), directiva mexicana con gran experiencia impulsando iniciativas LGBTQ y DEI en toda Latinoamérica fungirá como la primera directora ejecutiva para The Trevor Project México.

La organización más grande del mundo para la prevención del suicidio e intervenciones en situaciones de crisis de jóvenes LGBTQ lanzará su servicio en México para finales de 2022, lo que les permitirá a las juventudes LGBTQ de México recibir apoyo de consejeres capacitades.

Este hito marca un avance significativo hacia el primer lanzamiento internacional The Trevor Project para ofrecer servicios de atención a situaciones de crisis y salvar vidas.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- The Trevor Project, la organización más grande del mundo para la prevención del suicidio e intervenciones en situaciones de crisis para las juventudes LGBTQ (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer), hoy anunció la contratación de la nueva directora ejecutiva que dirigirá The Trevor Project México . En marzo, The Trevor Project anunció que lanzará sus servicios en México para atender situaciones de crisis de forma digital hacia finales de 2022; esta será la primera vez que la organización con 24 años de existencia ofrecerá sus servicios de atención a crisis fuera de los Estados Unidos.

Edurne inició su carrera en, donde ocupó varios puestos antes de convertirse en directora general. Durante su gestión, introdujo a Metco en nuevos mercados tanto en México como en Estados Unidos, España y América Central y del Sur. A lo largo de su carrera, Edurne ha recibido varios reconocimientos y cuenta con una importante trayectoria logrando objetivos empresariales complejos. Con la dirección de Edurne, Human Rights Campaign Equidad MX reconoció a Metco como uno de los mejores lugares para trabajar para la comunidad LGBTQ.

"El liderazgo dinámico de Edurne ayudará a establecer a The Trevor Project como una fuente de esperanza, apoyo y afirmación para la juventud LGBTQ en México", dijo Amit Paley (él), director general y Ejecutivo de The Trevor Project. "Estoy sumamente emocionado de trabajar, crecer y aprender junto a ella. Sé que su pasión y visión estratégica tendrán un enorme impacto a medida que trabajemos juntos para la prevención del suicidio entre la juventud LGBTQ en México".

A lo largo de su carrera, Edurne ha recibido premios y reconocimientos. En 2021, la revista Expansión la reconoció entre las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios y estuvo en su lista de Los 41+1 Ejecutivos LGBTQ dos años consecutivos. La red mundial de mujeres ALL Ladies League (ALL) eligió a Edurne como una de las Mujeres Icónicas que Generan un Mundo Mejor para la Comunidad en Materia de Diversidad e Inclusión y Great Culture to Innovate la declaró una de las Directoras Ejecutivas más Innovadoras de México. Participó en varios foros como referente intelectual en materia de innovación, DEI, liderazgo y gerencia empresarial con el objetivo de que las mujeres y la comunidad LGBTQ puedan superar las barreras profesionales en México. También obtuvo reconocimientos por parte de Awards of Happiness y RRHH Digital.

"Es un verdadero honor unirme al equipo en crecimiento de The Trevor Project en un rol que permitirá llevar a México nuestros servicios que salvan vidas", dijo Edurne Balmori Palacios (ella), directora general de The Trevor Project México. "La visión de la organización que es tener un mundo donde todas las juventudes LGBTQ gocen de un futuro brillante, es algo que compartimos todas las personas que formamos parte del equipo y trabajaremos sin descanso para salvar las vidas de las juventudes LGBTQ".

"La palabra 'emoción' no alcanza para describir todo nuestro entusiasmo al incorporar a Edurne para que dirija las operaciones en México", dijo Carlos Carrazana (él), director de operaciones en The Trevor Project. "Edurne es una persona fuerte y, después de un proceso de búsqueda competitivo y extenso, estamos muy seguros de que es la mejor opción para el puesto".

The Trevor Project estima que más de 40 millones de personas que forman parte de la juventud LGBTQ en todo el mundo consideran seriamente el suicidio cada año. En México, se estima que más de 745,000 jóvenes LGBTQ de entre 13 y 24 años están en crisis, aunque esa cifra es una aproximación debido a una falta de investigación y recopilación sistemática de datos.

Acerca de The Trevor Project

The Trevor Project es la organización más grande del mundo para la prevención del suicidio y defensa de la salud mental para las juventudes LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer). The Trevor Project ofrece un conjunto de programas de intervención en situaciones de crisis y prevención del suicidio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Estados Unidos los servicios incluyen TrevorLifeline , TrevorText y TrevorChat , así como el sitio de redes sociales de espacio seguro más grande del mundo para la juventud LGBTQ, TrevorSpace . Trevor también opera un programa en Estados Unidos de recursos educativos que atienden a la juventud, un departamento legal que lucha por la legislación pro-LGBTQ así como contra las posturas de retórica/política anti-LGBTQ, y un equipo de investigación para encontrar la mejor manera de apoyar descubrir los medios más eficaces para ayudar a las juventudes LGBTQ en crisis y prevenir el suicidio.

