EET, el festival mexicano de música en el que se combinan, la naturaleza con distintas experiencias, vuelve a Tulúm por segundo año consecutivo para generar conciencia y acción social.EET es un evento de talla internacional que se presenta en Ibiza, Marbella, Amsterdam, París, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y México, entre otras fechas del World Tour.

CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Por segundo año consecutivo, del 27 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020; se llevará a cabo el festival EET, un festival que conjuga arte, gastronomía, experiencias y cultura con música, en un mismo espacio, para crear conciencia social y un impacto ecológico.

EET, un evento fundado, desarrollado y financiado por mexicanos, el cual cuenta con el apoyo de diversos inversionistas extranjeros, tiene como propósito proyectar a nivel nacional e internacional, el potencial y la calidad de los eventos que se desarrollan en el país, mostrando la riqueza de la cultura maya localizada en uno de los lugares más icónicos del Caribe Mexicano: Tulúm. Generando conciencia entre sus asistentes sobre los impactos del cambio climático y las acciones que podemos hacer para detener la destrucción del planeta.

Estamos muy contentos de anunciar la segunda edición de EET, en uno de los lugares más mágicos del mundo como lo es Tulúm. Para esta edición estamos contando con la participación de DJ´s de talla internacional junto a experiencias con causa social; concientizando a los asistentes sobre la importancia de contribuir a fernar los efectos del cambio climático a través de acciones que demuestren que podemos generar momentos de entretenimiento con un alto impacto en la sociedad.

Un lugar lleno de magia, considerado uno de los refugios más importantes de la cultura maya; es el escenario ideal para que todos en conexión con la naturaleza y la espiritualidad, revivamos la cosmovisión de nuestros ancestros en los que se honra al mundo, al tiempo, el espacio y a la madre tierra: Tulúm.

El festival tendrá las siguientes fiestas:

27 de diciembre Space, Ha sido el club de música electrónica mas premiado a nivel mundial. 29 de diciembre Modernity, es una fiesta inolvidable en lugares inusuales. 31 de diciembre EET, la celebración holística del año nuevo. 2 de enero EET, Una experiencia que conjuga los rituales de la cultura maya y la música étnica y vanguardista. 3 de enero CVA, es una fiesta de artes visuales y música ultra vanguardista inspirada en la selva maya. 5 de enero Ants, uno de los eventos mas importantes de música underground en el mundo. 7 de enero Vatos Locos, la fiesta mexicana de música techno encabezada por su líder Héctor the real papi chulo de Vatos Locos. 9 de enero The Children of the Sun, una fiesta de los campamentos del desierto que llega a las tierras mayas. Los organizadores del evento, destacaron que una de las principales características para llevar a cabo EET es crear la conciencia para actuar y detener el calentamiento global y los efectos del cambio climático.

Héctor, DJ mexicano y productor de la marca "Vatos Locos", que ha lanzado sus materiales en sellos como Mobilee, Tsuba, Phonica y sus propias impresiones VL Recordings &VLACK, anució durante la conferencia que el invitado especial para la fiesta del 7 de enero de 2020, es Marco Carola.

Durante la conferencia de prensa de EET, los asistentes al evento disfrutaron de un ritual prehispánico, así como, de coctelería chamánica creada con el mezcal artesanal "La Última y Nos Vamos", ambas experiencias sensoriales son ejemplo de las que se llevarán a cabo en uno de los escenarios más impactantes por su naturaleza, así como por las impresionantes construcciones arquitectónicas mayas en Tulúm.

Patricia de la Torre, regidora del municipio de Tulúm en representación del Presidente Municipal de Tulúm manifestó que el evento contribuye a fortalecer a éste destino turístico internacional. Promocionandolo en otros festivales realizados en Francia , España, Colombia, Holanda, Chile, Uruguay , entre otros;

Asimismo, destacó que EET, contribuye a generar empleos directos e indirectos en la localidad previo y durante la realización del festival, produce una derrama económica en la localidad, deja una huella de carbón favorable y consolida una cultura de cuidado medioambiental de los habitantes y visitantes de Tulúm.

