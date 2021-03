CALGARY, Alberta

Shaun Kavalinas

Alberta

, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --, director ejecutivo de ElectroKinetic Solutions Inc. (EKS), anunció hoy que su aplicación "Commercial Pilot of the EKS-DT Process" (Piloto comercial del proceso EKS-DT) fue preseleccionada para el Shovel-Ready Challenge de Emissions Reduction Alberta (ERA). Este desafío ofrece para los aplicantes exitosos hasta USD 15 millones en financiación para demostraciones comerciales con potencial de crear estímulos económicos y resiliencia ambiental en

GEI) de

2equivalentes

El proceso EKS-DT es una tecnología de deshidratación de residuos que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (las arenas petrolíferas hasta en 12,5 t de CO. La aplicación del proceso EKS-DT aumentará la confianza de los inversionistas en la industria de las arenas petrolíferas de Alberta. Asimismo, la tecnología reducirá el riesgo de inversión con las operaciones mineras en todo Canadá y a nivel internacional al mitigar riesgos asociados con grandes volúmenes de residuos mineros inestables detrás de las represas de relave.

Además de sus ventajas económicas, el desempeño ambiental, en responsabilidad social y en gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) de la tecnología es sobresaliente, reduciendo los GEI, los riesgos ecológicos, el uso de tierra y los requerimientos de agua.

Un enorme volumen de residuos finos líquidos se ha ido acumulado en el norte de Alberta durante los últimos 40 años, con más de 1.200 Mm3 en 2018 ocupando 220 km2. Si cada hogar canadiense tuviera una piscina en el patio trasero, estos residuos llenarían cada piscina más de dos veces, hasta una profundidad promedio de 2,5 m.

El proceso de EKS-DT reducirá enormemente esta carga económica y ambiental a corto plazo, algo que ninguna otra tecnología tiene la capacidad de lograr. Sin el proceso de EKS-DT, la industria prevé que estas cargas económicas y ambientales crecerán, al menos, hasta mediados de la década de 2030.

El desarrollo de esta tecnología innovadora ha recibido un importante apoyo financiero de Alberta Innovates, Sustainable Development Technology Canada, Natural Resources Canada, CNRL y otros socios de la industria. EKS también está discutiendo sobre las aplicaciones comerciales de la tecnología con aliados internacionales. La demanda de estos servicios de tratamiento es mundial y EKS planea satisfacer estas demandas a través de su base en Alberta, ofreciendo un estímulo económico significativo.

Acerca de EKS: EKS es una compañía canadiense de desarrollo de tecnología limpia que ha innovado en el proceso de tecnologías de deshidratación para soluciones electrocinéticas (EKS-DT). Esta innovadora tecnología es capaz de deshidratar diferentes fangos, lodos y suelos blandos en una amplia gama de aplicaciones industriales.

CONTACTO: en relación con EKS, por favor, póngase en contacto con Shaun Kavalinas, director ejecutivo, en Shaun.Kavalinas@EKS.ca, www.EKS.ca

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1451341/ElectroKinetic_Solutions_Inc___EKS__EKS_Shortlisted_for_ERA_Fund.jpg

FUENTE ElectroKinetic Solutions Inc. (EKS)