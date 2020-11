El 72% de los mexicanos han postergado su salud durante la pandemia(1)

Johnson &Johnson Medical Devices lanza 'Mi Salud No Puede Esperar', una campaña educativa para que los pacientes vuelvan a priorizar su salud y obtengan la información necesaria que les permita acceder al cuidado de la salud con confianza.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre 2020 /PRNewswire/ -- Producto de la pandemia, un 70% de los latinoamericanos dicen que ellos o alguien en de su familia han retrasado o cancelado sus servicios de atención médica debido al COVID-19. En México, se ha registrado una preocupante cifra: 72% de las personas encuestadas, reconocen que han postergado su salud durante la pandemia, cancelando o retrasando sus atenciones desde marzo a octubre. Expertos alertan que esto podría afectar negativamente la salud de los pacientes a largo plazo

Así lo reflejó una reciente encuesta realizada por Ipsos Argentina, por encargo de Johnson &Johnson Medical Devices LATAM, que registró datos de 2.200 hombres y mujeres, mayores de 18 años y de diferentes estratos sociales, de países como, Brasil,y México

Según la medición, la mayoría de los mexicanos declararon que su salud se mantuvo igual 70%, mientras que el 17% reportó que empeoró en este contexto sanitario1. En este sentido, la principal preocupación que enfrentan los mexicanos a la hora de retomar sus atenciones es exponerse al COVID-19 durante la cirugía o procedimiento médico (63%) o bien durante el postoperatorio (55%)1.

Del total de encuestados en México, la mayoría reconoce haber cancelado o retrasado atenciones dentales u oftalmológicas; mientras que el 22% ha pospuesto cirugías electivas u otros procedimientos no urgentes; un 9% chequeos cardíacos o cualquier afección sintomática del corazón y un 8%, cirugías ortopédicas1.

Al ser consultados por las condiciones que los harían sentir más confiados a la hora de reagendar algún procedimiento postergado, la mayoría de los mexicanos encuestados (58%) declaró que sentirían seguridad, si el hospital o centro de salud tiene un área libre de COVID-19. Mientras que un 49% señaló que se sentiría seguro cuándo exista una vacuna contra el coronavirus1.

Cabe señalar que estas pausas en las cirugías electivas han generado preocupación por la salud de la población. "Apoyar a los pacientes y profesionales de la salud durante este difícil tiempo es nuestra máxima prioridad, ya que los retrasos en la atención médica necesaria podrían afectar negativamente la salud a largo plazo," dijo Andrés Gravenhorst, vicepresidente de Johnson &Johnson Medical Devices México. "Debido a que los pacientes y profesionales de la salud confían en nosotros, estamos comprometidos en hacer todo lo posible para ayudar a los pacientes a sentirse más seguros al volver a entrar en el sistema de salud para reanudar la atención médica", aseguró.

"Mi salud No Puede Esperar" como recurso para retomar la confianza y priorizar la atención de salud

Si bien un importante número de personas dejó de asistir a hospitales y clínicas de manera presencial, en México, sólo el 30% reportó haber utilizado la Telemedicina como una alternativa para resolver sus atenciones médicas1. Sin embargo, al momento de decidir la programación o agendamiento de un procedimiento quirúrgico, 60% de los mexicanos encuestados dicen que es más probable que lo hagan si se mantienen en contacto con su médico o centro de salud1. La encuesta también reveló las principales informaciones que les darían mayor seguridad, al momento de reanudar un procedimiento o cirugía: información sobre los protocolos específicos que el centro de salud haya adoptado para COVID-19 (69%), información sobre los cambios estructurales en el centro de salud (64%); e información sobre los riesgos relacionados con el COVID-19 en su procedimiento específico (47%)1.

Es por esto que, "Mi Salud No Puede Esperar" se presenta como una plataforma de educación para pacientes y profesionales de la salud y un centro de recursos integral, destinado a inspirar a las personas a priorizar su salud y a comunicarse con profesionales de la salud sobre la atención médica diferida durante la pandemia. Mi Salud No Puede Esperar proporcionará a los pacientes los recursos e información clave para comunicarse eficazmente con su médico sobre cómo y cuándo priorizar la atención médica necesaria, incluyendo:

Una lista de preguntas y guía de discusión para ayudar a las personas a mantener conversaciones con sus profesionales de la salud

para ayudar a las personas a mantener conversaciones con sus profesionales de la salud Preguntas frecuentes sobre el regreso a la atención médica: responde las inquietudes más frecuentes sobre medidas de seguridad de hospitales y centros médicos para ayudar a proteger a los pacientes del COVID-19

responde las inquietudes más frecuentes sobre medidas de seguridad de hospitales y centros médicos para ayudar a proteger a los pacientes del COVID-19 Introducción a la Telemedicina: para ayudar a los pacientes a entender el uso de la telemedicina para la atención de rutina y preoperatoria, dado que más del 50% de los mexicanos encuestados dicen que se sentirían cómodos usando servicios de telemedicina como una forma de gestionar su atención médica1

Los materiales también estarán disponibles para los profesionales de la salud para fortalecer la comunicación con los pacientes, así como para permitir que los centros de salud promuevan la seguridad de sus servicios y ayuden a promover la confianza. Materiales educativos están disponibles para pacientes y profesionales de la salud en www.misaludnopuedeesperar.com

"Al ser la compañía de salud más grande del mundo, estamos comprometidos a ayudar a las personas a llevar una vida más saludable, lo que significa recibir la atención que necesitan, cuando la necesitan," dijo Luly de Samper, vicepresidente internacional, Johnson &Johnson Medical Devices. "A Través de Mi Salud No Puede Esperar, esperamos proporcionar recursos clave a los pacientes y a los profesionales de la salud para ayudar a mantenerse conectados y priorizar su atención médica durante esta pandemia y en el futuro."

En Johnson &Johnson Medical Devices utilizamos nuestro alcance, escala y experiencia para reinventar la manera en que se brinda la atención de salud.

Acerca de Johnson &Johnson Medical Devices Companies

En Johnson &Johnson Medical Devices Companies, estamos ayudando a las personas a vivir sus mejores vidas. Construyendo sobre hace más de un siglo de experiencia, abordamos desafíos de atención médica apremiantes y tomamos medidas audaces que conducen a nuevos estándares de atención mientras mejoramos las experiencias de atención médica de las personas. En cirugía, ortopedia, visión y soluciones de intervención, estamos ayudando a salvar vidas y aplanando el camino hacia un futuro más saludable para todos, en todas partes.?

