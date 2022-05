El almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei es reconocido como la Opción de los Clientes de Gartner Peer Insights 2022 para sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos

SHENZHEN, China

10 de mayo de 2022

/PRNewswire/ -- Gartner Peer Insights reconoció el almacenamiento distribuido de Huawei OceanStor como la Opción de los Clientes en el informe "Voice of the Customer": Distributed File Systems and Object Storage ("Voz del cliente": sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos) de Gartner Peer Insights 2022. Con 4,9 puntos sobre 5 en la plataforma anual Gartner Peer Insights, el almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei ocupó el primer lugar entre todos los proveedores globales.

Gartner Peer Insights es una plataforma de calificaciones y reseñas en línea para software y servicios de TI. Las reseñas las escriben y leen profesionales de TI y responsables de la toma de decisiones tecnológicas en todo el mundo. Se incluyen más de 380.000 revisiones verificadas de usuarios finales que tienen experiencia en la compra, implementación o uso de productos o servicios en más de 360 mercados. Cada año, los proveedores que reciben altas calificaciones de los clientes son reconocidos como la Opción de los Clientes de Gartner Peer Insights, lo que ayuda a los líderes de TI a tomar decisiones de compra más informadas.

Al 31 de enero de 2022, los productos y soluciones de almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei habían recibido una gran cantidad reseñas positivas de clientes de todo el mundo provenientes de diversas industrias, como finanzas, logística, manufactura, energía, medios de comunicación, atención médica y educación. Estas revisiones cubren todos los aspectos, desde la arquitectura del sistema, la funcionalidad del producto y la implementación hasta la operación y el mantenimiento, el servicio y la asistencia. Los escritos destacan la consideración que tienen los clientes globales respecto del almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei en términos de posicionamiento en la industria, escala de implementación y madurez para el uso comercial.

"Estamos muy agradecidos con nuestros clientes que comparten sus opiniones en Gartner Peer Insights. Nuestro único objetivo es ofrecer soluciones y productos que hagan felices a nuestros clientes", afirmó Wang Yidong, presidente de Dominio de Almacenamiento Distribuido de Huawei, quien manifestó: "Seguiremos enfocándonos en las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo productos y soluciones eficientes y confiables de almacenamiento distribuido para salvaguardar los servicios más innovadores en todas y cada una de las industrias".

Confirmando este enfoque en el cliente, un arquitecto de la industria comentó: "Estamos profundamente impresionados por la actitud de trabajo centrada en el cliente de los ingenieros de Huawei. El producto en sí es muy receptivo, resulta fácil de usar para datos no estructurados y tiene una alta capacidad de expansión".

"Necesitamos un nuevo tipo de almacenamiento para reemplazar el almacenamiento centralizado tradicional. Después de la prueba de concepto (POC), vimos que la confiabilidad y escalabilidad del almacenamiento distribuido de Huawei podían materializarse. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar rápidamente y las funciones de interfaz de gestión son completas", escribió un director técnico de TI proveniente de la industria financiera.

La revisión de un director de tecnología en el sector manufacturero afirmó: "Huawei tiene experiencia en productos de almacenamiento distribuido. El almacenamiento se mantiene estable con diferentes redes. Y me gusta la idea de la plataforma unificada".

Diseñado especialmente para admitir datos masivos, el almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei ofrece servicios de almacenamiento diversificados para computación de alto rendimiento (HPC), análisis de macrodatos, video, archivo y respaldo de contenido, virtualización y fondos de recursos en la nube. Ayuda a las empresas a desplegar por completo el valor de los datos masivos.

Para obtener más información sobre "Voice of the Customer": Distributed File Systems and Object Storage ("Voz del cliente": sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos") de Gartner Peer Insights, visite el siguiente sitio web: https://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---p-s?id=1-29NQP06P&t=220408&t=sb

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1814234/image_1.jpg

FUENTE Huawei