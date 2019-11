Ciudad de México, 20 de noviembre 2019. El próximo domingo 24 de noviembre de 2019, a la 1:00 pm, el Centro Cultural Indianillas, ubicado en la Ciudad de México será el espacio en donde amantes del arte, podrán disfrutar de la presentación del libro titulado: “Una Banca, Un Testigo Discreto” así como la exposición de escultura en acero “Caligrafías” del artista plástico Cohen Cohen.

En el evento se contará con la participación de la escritora, periodista y premio Miguel de Cervantes, Elena Poniatowska Amor, así como el Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías. Se contará en el panel también con Luis Ignacio Sáinz, ensayista y escritor así como Lelia Driben, critica de Arte.

Sobre esta obra, Elena Poniatowska cita en un párrafo de su presentación: “La banca de Moisés Cohen Cohen no se impone, al contrario, invita con un amplio movimiento de la mano. “¿Gustas sentarte?” pregunta con una líquida gracia. Y sí, la respuesta es inmediata y el gusto es grande porque los paseantes no solo se sientan sino que toman a la banca entre sus brazos, la acunan, la acarician, la poseen, se acuestan a leer poesía o simplemente cierran los ojos. Si, su movimiento es de hierro, todas sus ondulaciones y sus curvas tienen la sabiduría de lo bien templado y por eso mismo provocan dulces sueños y quizá con una discreta voluntad, algún que otro orgasmo”.

El libro titulado “Una banca un testigo discreto”, surge de la obra “Ludiculus”, escultura urbana que fue creada por Cohen Cohen en el año 2006, a raíz del proyecto “Diálogo de Bancas”, que reunió más de 70 obras de arquitectos, artistas plásticos, diseñadores industriales y gráficos, con el objetivo de inspirar y motivar el dialogo pacífico a través del arte. Esta obra se exhibe de forma permanente sobre Avenida Paseo de la Reforma en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

A más de una década, Cohen Cohen presenta una crónica de esta banca, que ha sido testigo de las bondades de la libertad de expresión en esta gran ciudad; la escultura ha cobrado vida y está siempre en interacción con un sinfín de personajes de diversas edades, rasgos, géneros, estratos sociales, lo que acentúa aún más la condición dinámica y la riqueza expresiva con la que fue creada.

Al tiempo de esta presentación, se inaugurará la exposición “Caligrafías” en la misma sede, con una colección de esculturas de mediano y pequeño formato en acero y de la cual la critica de Arte Lelia Driben apunta: Que el transcurrir del tiempo no cambie mi opinión: tengo ante mi vista la reproducción de cuatro relieves, que serán adosados a los muros sobre un bastidor: Todos totalmente abstractos, aunque no dudo que haya un mensaje detrás legible más no tan claro. Sólo quiero agregar que se trata de realizaciones de una gran belleza, de una belleza tan armónica y locuaz, en medio de su silencio, como los rítmicos y perfectos árboles de jardín que amplían su mesa, el conjunto de piezas ejecutadas por Moisés Cohen Cohen para su exposición en Estación Indianilla, alberga una altísima tensión poética. Insisto: el enigmático explorador de los alfabetos secretos está viviendo, artísticamente hablando, un momento de singular esplendor.

Cohen Cohen nace en la Ciudad de México en 1955. Incursiona desde su adolescencia en las artes plásticas, trabajando con varios maestros; entre ellos Isaac Stavans, Eduardo Cohen, Robin Bond y Adrián Barrera, por mencionar algunos de los que más influyeron en su obra.

Ya escribía en la presentación del catálogo de la primera exposición individual de Cohen Cohen hace más de 20 años, “… le doy la bienvenida al mundo del arte augurándole un futuro en el que abundarán los elogios y reconocimientos a su talento”.

