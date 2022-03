Madrid, 31 mar (EFE).- La película española "El buen patrón", dirigida por Fernando León de Aranoa es, con 11 nominaciones, la que lidera las opciones en la IX edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, cuya gala se celebrará el próximo 1 de mayo en Madrid.

En el apartado televisivo, la serie argentina "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, ha obtenido seis candidaturas, mientras la española más nominada es "Hierro", con tres, y se "cuelan" como aspirantes a mejor creador Alejandro Amenábar ("La Fortuna") y Jorge Coira ("Hierro").

Entre los intérpretes de película optarán a galardón los españoles Ángela Molina por la cinta paraguaya "Charlotte", Blanca Portillo por "Maixabel", Eduard Fernández por "Mediterráneo", Javier Bardem por "El buen patrón", Luis Tosar por "Maixabel" y Penélope Cruz por "Madres paralelas", la mexicana Ilse Salas por "Plaza Catedral" y el brasileño Rodrigo Santoro por "7 Prisioneiros".

"El buen patrón" es la favorita con 11 nominaciones en los Platino

Como intérpretes protagonistas de series son finalistas Candela Peña y Darío Grandinetti por "Hierro", Chino Darín y Mercedes Morán por "El reino", Daniela Ramírez por "Isabel", Diego Boneta por "Luis Miguel: La serie", Javier Cámara por "Venga Juan" y Maribel Verdú por "Ana Tramel. El juego".

En la presentación de los finalistas, que dieron a conocer Darío Yazbek, Stephanie Cayo, Luis Cobos, Daniel Guzmán, Rossy De Palma y Edgar Vittorino en el Ayuntamiento de Madrid, estuvieron presentes Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino y de EGEDA, Miguel Ángel Benzal, CEO de EGEDA y de los Premios Platino, y Adrián Solar, presidente de FIPCA.

Además, respaldaron el acto José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid y Eduardo Fernández Palomares, subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte de España.

La gala será en Madrid el próximo 1 de mayo

La gala de los IX Platino, que se celebrará en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid, presentada por Miguel Ángel Muñoz y Lali Expósito, será retransmitida por las televisiones de toda Iberoamérica y por La 1 de RTVE.

En el listado de candidatas a Mejor Película de Ficción, parten como nominadas las españolas "El buen patrón", "Madres paralelas" y "Maixabel", y la mexicana "Noche de fuego", de Tatiana Huezo.

Entre las series de ficción o documental, la relación de finalistas la componen la argentina "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la chilena "Isabel", de Rodrigo Bazaes, y las mexicanas "Luis Miguel: La serie", de Daniel Krauze, y "Narcos: México", de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro.

El premio a mejor actor de reparto se decidirá entre el chileno Alfredo Castro, por la cinta argentina "Karnawal"; Christian Malheiros, por "7 Prisioneiros", Manolo Solo por "El buen patrón" y Urko Olazabal por "Maixabel", y en la categoría femenina competirán Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, ambas por "Madres paralelas", Almudena Amor por "El buen patrón" y Ana Cristina Ordóñez González por "Noche de fuego".

Nominaciones para las mejores series iberoamericanas

Además, optan a esta misma categoría en series Alberto San Juan por "Reyes de la noche", Enric Auquer por "Vida perfecta", Joaquín Furriel por "El reino" y Karra Elejalde por "La Fortuna", y en la parte femenina, María Pujalte ("Venga Juan"), Najwa Nimri ("La casa de papel"), Nancy Dupláa ("El reino") o Rosa María Bianchi ("Monarca").

A mejor documental concurren "100 días con la Tata", de Miguel Ángel Muñoz, "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, "Quién lo impide", de Jonás Trueba, y "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", de Mariem Pérez Riera.

Por su parte, el Platino a Mejor Ópera Prima se decidirá entre la costarricense "Clara Sola", de Nathalie Álvarez Mesén, "Karnawal", del colombiano Juan Pablo Félix, "Libertad", de la catalana Clara Roquet, y "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez.

Galardón para el Cine y Educación en Valores

Como mejor guion compiten Abner Benaim ("Plaza Catedral"), León de Aranoa ("El buen patrón"), Henrique Dos Santos y Aly Muritiba ("Deserto Particular") e Icíar Bollaín e Isa Campo ("Maixabel"), y a mejor música original Alberto Iglesias ("Madres paralelas"), César López ("Memoria"), Kenji Kishi Leopo ("Los lobos") y Zeltia Montes ("El buen patrón").

Las aspirantes a Mejor Película de Animación son "Ainbo, la guerrera del Amazonas", de José Zelada y Richard Claus, "Bob Cuspe: Nós Não gostamos de gente", de Cesar Cabral, "Salvar el árbol (Zutk!)" de Haizea Pastor e Iker Álvarez y "Valentina" de Chelo Loureiro.

Por el galardón al Cine y Educación en Valores competirán "Los lobos", de Samuel Kishi, "Maixabel", "Mediterráneo", de Marcel Barrena, y "Yo nena, yo princesa", de Federico Palazzo. Los nominados fueron elegidos por un jurado 135 miembros de 22 países. EFE

aga/crf

(foto)