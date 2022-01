El Conector DeFi Cactus Custody™ de Matrixport Admite Capacidades Multicadena con MetaMask Institucional

SINGAPUR

30 de enero de 2022

/PRNewswire/ -- Cactus Custody™, una solución de custodia institucional calificada impulsada por Matrixport, anunció hoy que es el primer custodio integrado de MetaMask Institucional (MMI) del mundo capaz de admitir las capacidades de múltiples cadenas de MMI y todas las cadenas compatibles con Ethereum Virtual Machine (EVM). Esta característica llamada "Conector DeFi" que ofrece Cactus Custody permite a los clientes institucionales una conexión segura y sin problemas con los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) a través de MMI.

La exitosa actualización permite ahora el acceso a la conectividad multicadena a través de todas las cadenas compatibles con la Ethereum Virtual Machine (EVM), sidechains y Layer 2s, incluyendo pero no limitado a Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Smart Bitcoin Cash, Avalanche, Fantom, Arbitrum, HECO, Harmony One y Celo, etc.

Cynthia Wu, Directora de Ventas y Desarrollo Comercial de Matrixport, dijo: "Estamos entusiasmados de estar a la vanguardia de la innovación al servicio de los intereses de nuestros clientes institucionales. Nuestra oferta ofrece al mismo tiempo el nivel más alto de seguridad y facilidad de uso para las instituciones que buscan aprovechar las vastas oportunidades dentro de DeFi. Estamos totalmente comprometidos con la habilitación de capacidades multicadena que brinden un acceso aún más amplio a DeFi, mientras se adhieren a los estándares de seguridad y cumplimiento de clase mundial".

Johann Bornman, líder de producto de MMI agregó: "El soporte de la cadena EVM es una de las necesidades institucionales más importantes. Con nuestra función multicadena de cuenta de custodia más reciente, Cactus Custody no solo admite múltiples cadenas EVM, sino que también permite a las instituciones unir libremente los activos digitales a través de estas redes. Este es un ofrecimiento profundo de DeFi para las instituciones".

Cactus Custody™ tiene como objetivo brindar mayor seguridad, transparencia y eficiencia al mercado. El Conector DeFi ofrece pistas de auditoría que se alinean con los requisitos de cumplimiento normativo y permite que todas las interacciones de Aplicaciones Descentralizadas (DApps) y las transacciones de billetera en MMI sean rastreables en el sistema de custodia. El Conector DeFi también implementa controles de nivel empresarial y un proceso de aprobación basado en roles durante la interacción con DeFi, así como direcciones seguras de contratos inteligentes cuyas claves privadas están protegidas en un módulo seguro de hardware por un custodio calificado.

Cactus Custody™ es el servicio de custodia institucional de terceros proporcionado por Matrixport, una de las plataformas de servicios criptofinancieros de más rápido crecimiento en Asia, con más de USD10 billones en activos bajo custodia para clientes, incluidos mineros, fondos, proyectos y corporaciones.

Sobre Cactus Custody

La misión de Cactus Custody es brindar a la era digital servicios de custodia institucional seguros, transparentes y eficientes. Está habilitado por un diseño e infraestructura de seguridad de sistemas de vanguardia, junto con funciones integrales de gestión financiera de nivel empresarial que se adaptan a amplios escenarios comerciales, Cactus Custody protege ininterrumpidamente 10 billones de dólares en activos digitales.

Brindamos servicios a algunas de las compañías mineras más grandes y reconocidas del mundo, pools de minería, plataformas de minería en la nube, exchanges, fondos y distribuidores OTC, y ayudamos a nuestros clientes a crecer y escalar de manera segura. Cactus Custody actualmente admite 70 activos digitales importantes y admitirá más activos en el futuro. Para obtener más información sobre nuestras soluciones, visita https://www.mycactus.com/en

Sobre ConsenSys

ConsenSys es la empresa líder en software de Ethereum. Permitimos que los desarrolladores, las empresas y las personas de todo el mundo creen las aplicaciones de la próxima generación, lancen una infraestructura financiera moderna y accedan a la web descentralizada. Nuestro conjunto de productos, compuesto por Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Truffle y Diligence, atiende a millones de usuarios, admite billones de consultas basadas en blockchain para nuestros clientes y ha manejado billones de dólares en activos digitales. Ethereum es la cadena de bloques programable más grande del mundo, líder en adopción empresarial, comunidad de desarrolladores y actividad DeFi. Sobre esta base confiable y de código abierto, estamos construyendo la economía digital del mañana. Para explorar nuestros productos y soluciones, visita http://consensys.net/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1734238/Cactus_Custody___DeFi_Connector_supports_Polychain_Capabilities_Metamask_Institutional.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

FUENTE Matrixport