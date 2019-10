El dispositivo para la diabetes de BOYDSense se ubica entre las principales innovaciones en el Desafío a la Innovación RESI 2019Reconocimiento a la tecnología de análisis del aliento no invasiva de la compañía por su innovación y su potencial para modificar radicalmente la industria del monitoreo de glucosaPR Newswire

SAN BRUNO, California, 29 de octubre de 2019

SAN BRUNO, California, 29 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La compañía de tecnología médica BOYDSense, Inc. regresó de la conferencia RESI (Redefinición de las inversiones en etapas iniciales) celebrada en Boston con un segundo puesto en el Desafío a la Innovación RESI y numerosos elogios de inversores y asistentes al evento, una de las conferencias de inversión para biotecnología y tecnología médica más grandes del año. El g-Sense Breath Meter de la compañía, un dispositivo de mano diseñado para predecir con precisión los valores de glucosa en sangre midiendo los compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aliento humano, fue seleccionado como finalista y finalmente como uno de los ganadores entre 130 participantes.

"Estar entre los finalistas de este prestigioso evento de la industria es una confirmación de lo que nuestro equipo de liderazgo y nuestros inversores actuales ya saben: que la tecnología de BOYDSense está a punto de desempeñar un papel fundamental en la transición al monitoreo no invasivo de la diabetes y otras enfermedades crónicas", dice Bruno Thuillier, director ejecutivo de BOYDSense.

BOYDSense estuvo entre las 350 empresas emergentes de biotecnología y los 350 inversores que asistieron al evento anual, organizado por Life Science Nation. El Desafío a la Innovación RESI 2019 está abierto a compañías globales en etapas iniciales en biotecnología, tecnología médica, diagnóstico y salud digital. El consejo de revisión científica de Life Science Nation seleccionó 38 finalistas entre los 130 participantes iniciales para que presentaran sus tecnologías durante la conferencia, y los ganadores se eligieron con el voto de los asistentes.

Thuillier y Joel Rabasco, vicepresidente de gestión de productos de BOYDSense, presentaron la revolucionaria tecnología de biomarcadores de COV de BOYDSense en un formato de exhibición y compartieron con los inversores y otros asistentes cómo la tecnología mejorará en gran medida la experiencia del usuario y reducirá las barreras tradicionales mediante un dispositivo de mano discreto que utiliza el aliento para monitorear la diabetes sin dolor.

"Tanto el segundo premio del Desafío a la Innovación RESI como el entusiasmo que nos manifestaron colegas e inversores aumentaron de manera significativa el ímpetu que BOYDSense necesita para seguir encaminados para llevar al mercado nuestro primer producto comercial y ponerlo en manos de las personas que tienen diabetes", concluye Thuillier.

Acerca de BOYDSense

BOYDSense, Inc. es una compañía de tecnología médica que desarrolla herramientas asequibles y no invasivas para medir biomarcadores críticos mediante el aliento exhalado. Su misión es construir una plataforma para la captura y presentación de biofirmas en cualquier lugar y en cualquier momento para ayudar a los consumidores a gestionar mejor sus estados de salud. La metabolómica basada en el aliento se centra en la captura, identificación y cuantificación de patrones de biomarcadores de compuestos orgánicos volátiles en el aliento humano y su uso para diagnosticar y monitorear enfermedades crónicas tales como la diabetes. La plataforma BOYDSense permitirá también que los consumidores y proveedores de atención médica usen el aliento como medio no invasivo para detectar y monitorear enfermedades como el cáncer, la obesidad, el asma y otras. El primer producto en desarrollo de BOYDSense, el g-Sense Breath Meter, es un dispositivo de mano asequible que permite a las personas con diabetes medir con precisión los valores de glucosa en sangre mediante COV basados en el aliento sin los costos, el dolor y el estigma social asociados a las punciones digitales convencionales. BOYDSense es una compañía de Alpha MOS, el líder en análisis de compuestos orgánicos volátiles.

Para más información, visite www.boydsense.com.

Contacto con los medios

Joel RabascoBOYDSenseCorreo electrónico: joel.rabasco@boydsense.comMóvil: +1 (650) 246-9226

