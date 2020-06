El ensayo de PCT de B•R•A•H•M•S VITROS® de Ortho para sepsis ya se encuentra disponible

RARITAN

, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, un líder mundial en diagnóstico in vitro dedicado a mejorar y salvar vidas a través de soluciones de laboratorio innovadoras, recibió la aprobación CE Mark para su ensayo de PCT (procalcitonina) de B•R•A•H•M•S VITROS, que ya se encuentra comercialmente disponible para ayudar a los médicos a identificar la sepsis y otras infecciones bacterianas graves. El ensayo más reciente de Ortho ya está disponible en el sistema de inmunodiagnóstico VITROS® 3600, los sistemas integrados VITROS® 5600 y VITROS® XT 7600, y los sistemas ECi/ECiQ.*

Se estima que la sepsis afecta a más de 30 millones de personas en el mundo cada año y lleva potencialmente a seis millones de muertes.1 Si no se la reconoce o no se la trata, puede llevar a inflamación sistémica, daño tisular y fallas orgánicas o la muerte.1

El diagnóstico rápido y la terapia antimicrobiana adecuada son necesarios para aumentar la probabilidad de supervivencia2 y hay múltiples estudios clínicos que reconocen el papel de la PCT en la detección de varias infecciones bacterianas graves y la orientación del uso de la terapia antimicrobiana.3

El ensayo de PCT de B•R•A•H•M•S VITROS® puede ayudar a la evaluación clínica en la detección temprana de varias infecciones bacterianas graves (sepsis, neumonía adquirida en la comunidad, bronquitis aguda y exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y a la toma de decisiones relacionadas con la terapia antibiótica.4,5 La resistencia emergente a los antibióticos hace que sea extremadamente importante reducir el uso innecesario y prolongado de antibióticos.6

Además, la PCT continúa ganando utilidad en los protocolos de gestión del covid-19, pues un incremento en la PCT podría indicar coinfección bacteriana y progresión a una forma de enfermedad más grave.7,8

Los laboratorios que realizan el nuevo ensayo de PCT de B•R•A•H•M•S VITROS aprovechan tanto el poder de B•R•A•H•M•S como la diferencia que solo los analizadores VITROS® pueden brindar. Juntas, estas soluciones VITROS® ayudan a mejorar las consecuencias en los pacientes ofreciendo resultados sistemáticamente rápidos, precisos y confiables a los médicos que diagnostican, monitorean y ofrecen tratamiento. Dado este beneficio de VITROS, los laboratorios pueden cumplir más encargos de extracciones difíciles con la pequeña muestra de 30µL del ensayo. Además, el ensayo maximiza la eficiencia con un intervalo de calibración largo de 56 días y ofrece una excelente correlación analítica y concordancia clínica con el método de B•R•A•H•M•S.5

"Cuando los minutos cuentan en situaciones de emergencia y atención crítica, los resultados precisos y rápidos determinan el tratamiento y pueden implicar la diferencia entre la vida y la muerte", dice Nadav Kaufman, director senior de Marketing Global del Menú de Laboratorios Clínicos e Innovación de Ortho. "Como 'Cada Prueba es una Vida', Ortho Clinical Diagnostics está dedicado a ofrecer a los equipos médicos diagnósticos de alta calidad que brinden resultados precisos que ayuden a los médicos a tratar más rápido a sus pacientes".

La tecnología VITROS asegura que los resultados estén listos para entregar a los médicos rápidamente, con un rendimiento de primera pasada del 96,5% (sin intervención del usuario).9 La tecnología patentada MicroSensor™ detecta y marca los resultados de potencial hemólisis, ictericia e interferencias de turbidez, y reduce la necesidad de revisiones/repeticiones/modificaciones.10 Con un tiempo de actividad garantizado del 98%, estas soluciones aumentan la capacidad de un laboratorio para ofrecer mejores resultados a los pacientes.11

Los sistemas autocontenidos y sin necesidad de agua VITROS® ayudan a asegurar que los resultados no se vean afectados por la calidad del agua y van de la mano con el objetivo de Ortho de apoyar la sostenibilidad ambiental en el largo plazo.

*No todos los productos están disponibles en todos los países.

Para obtener más información, visite https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/global/covid19 o https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-gb/home/products/vitros_b_r_a_h_a_m_s_pct_assay.

Acerca de Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics, un líder mundial en diagnóstico in vitro dedicado a mejorar y salvar vidas a través de soluciones de laboratorio innovadoras, sirve a las comunidades de laboratorio clínico e inmunohematología.

Los productos y servicios de alta calidad de Ortho ayudan a hospitales, redes de hospitales, bancos de sangre y laboratorios en más de 125 países y territorios a ofrecer resultados consistentemente rápidos, precisos y confiables que permiten a los médicos tomar decisiones de tratamiento mejor informadas.

Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de Ortho, visite www.orthoclinicaldiagnostics.com o visite Ortho en las redes sociales: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

