Desde el acuerdo de asociación técnica del 2017, el Equipo Penske ha ampliado su uso de las tecnologías FDM y PolyJet para la creación de prototipos, herramentales de producción, accesorios y piezas de uso final en automóviles y equipos para pits.

Octubre 06 de 2020, En los 53 años de historia del Equipo Penske sus más de 500 victorias han demostrado que la velocidad no solo es importante cuando la bandera es verde, es igualmente valiosa en los días previos a la carrera. Así que hoy, Stratasys Ltd. (NADAQ: SSYS) anunció un nuevo acuerdo de asociación técnica de varios años con el Equipo Penske para continuar llevando los beneficios de ahorro de tiempo de la impresión 3D a todos los equipos de autos deportivos del equipo Penske de NASCAR, INDYCAR and IMSA.

“Stratasys ha contribuido de manera consistente a nuestra capacidad de alcanzar nuevas soluciones para mejorar el rendimiento de nuestras carreras antes de la competencia”, dijo el presidente del equipo Penske, Tim Cindric. “Nuestra estrategia de impresión 3D siempre ha sido producir piezas de alta calidad para nuestras operaciones de carreras en el menor tiempo posible, y la tecnología de aditivos en constante evolución de Stratasys nos da confianza en nuestro enfoque”.

El equipo Penske y Stratasys han trabajado de manera conjunta a través de cinco campeonatos y más de 70 victorias desde que su relación comenzó en el 2017. En ese tiempo, el Equipo Penske ha pasado de dos impresoras 3D a cuatro. La Compañía ahora tiene tres impresoras sofisticadas FDM® que soportan materiales avanzados, una Stratasys F900, Fortus 450mc, y una Stratasys F370, principalmente para herramentales de producción, accesorios y piezas de uso final para autos. El equipo también tiene una impresora 3D PolyJet Technology™ basada en la impresora 3D J750 para la creación de prototipos. Todas están instaladas en las instalaciones del Equipo Penske en las afuera de Charlotte, N.C. Stratasys también apoya a la organización con servicios de asesoría y soporte técnico asistidos por el software de impresión basado en la nube GrabCAD.

“Todos nuestros Socios de Rendimiento representan los niveles más altos de desarrollo en su industria, desde las carreras automovilísticas a las aeroespaciales y las carreras de yates de la Copa América, y el Equipo Penske es verdaderamente elite”, dijo el Presidente de Stratasys Américas, Rich Garrity. “Se ganan trofeos con un compromiso diario a la excelencia, y aquí estamos todos los días para que el Equipo Penske les ayude a conseguir otras 500 victorias”.

Los equipos de carrera han desarrollado una clara comprensión de qué tan importantes son los datos, y han estado reuniendo la mayor cantidad posible de ellos con la mayor frecuencia posible, durante algún tiempo. Pero ser capaz de aplicar esos datos a la mejora del rendimiento del vehículo ha sido un reto mayor.

Matt Gimbel, director de producción del Equipo Penske, dijo que las tecnologías de aditivos de Stratasys han hecho una gran diferencia. “La asociación con Stratasys nos han permitido no sólo aumentar nuestra producción, sino también producir piezas en nuevos materiales que se instalan de manera inmediata en los autos de carreras”, dijo. “Como resultado, tenemos más libertad de diseño y velocidad de fabricación para iterar más rápido para alcanzar el diseño óptimo. En última instancia, conseguimos mejores piezas para la pista de carreras más rápido”.

Las eficiencias obtenidas de la impresión 3D FDM son claras para el Equipo Penske, desde el rápido tiempo de entrega de las piezas hasta tener listo el ancho de banda de desarrollo. Por ejemplo, las opciones anteriores para producir herramiental de producción de diseño compuesto se limitaban a la tecnología de mecanizado CNC. Ahora, el Equipo Penske está usando en gran medida las impresoras 3D FDM. Los equipos de carreras también están incrementando el uso de las piezas impresas en 3D en los autos propios, especialmente utilizando la fibra de carbono Nylon12. Las partes comunes impresas en 3D en los vehículos incluyen soportes, montajes y aplicaciones de diseños nuevos como los espejos laterales de los autos de NASCAR. Las ganancias de rendimiento no sólo se logran en la pista de carreras; el equipo Penske también utiliza piezas impresas en 3D para el equipo en pits.

Con 37 campeonatos nacionales, incluyendo 16 en la competencia de la Serie INDYCAR, el Equipo Penske ha sido a menudo llamado los Yankees de Nueva York de los deportes de motor. El año pasado, el equipo produjo registros de una sola temporada de 40 victorias y 45 primeros puestos para ir junto con tres campeonatos a través de sus cinco series de competencia alrededor del mundo.

