El Festival de la Cosecha de los Agricultores Chinos de 2019 y la primera Cumbre Elite Internacional de Meizhou de la Industria del Té de China se celebra en Meizhou, GuangdongPR Newswire

MEIZHOU, China, 24 de septiembre de 2019

MEIZHOU, China, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 23 de septiembre, China celebra no solo el equinoccio de otoño, el 16º de los 24 términos solares de China, sino también su "Festival de la Cosecha de los Agricultores Chinos" a nivel estatal. En este momento festivo, Meizhou, una ciudad a nivel de prefectura en la provincia de Guangdong, en el sur de China, muestra al país la gran cosecha del otoño y promueve sus distintivos productos de té en todo el mundo. El Festival de la Cosecha de los Agricultores Chinos de 2019 y la primera Cumbre Elite Internacional de Meizhou de la Industria del Té de China se celebran en la capital mundial de los hakkas del 22 al 24 de septiembre. Como una de las 70 celebraciones de la cosecha más destacadas en regiones rurales de China en 2019, el evento sirve como una importante sesión paralela de Guangdong para celebrar la fiesta de los agricultores.

El evento está concebido para celebrar la cosecha, promover la cultura local y revitalizar el campo. Con el tema "la capital mundial de los hakkas celebra la cosecha y el extraordinario té de Jiaying disfruta una reputación nacional", según el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido Comunista de China (PCCh) en Meizhou, el evento promovió una serie de productos agrícolas, desde toronjas y arroz de Meizhou hasta té de Jiaying, mediante bailes, canciones, presentación de una herencia intangible, técnicas de trabajo en el campo y comedias. Así es como Meizhou presenta a sus agricultores y exhorta a la gente a adquirir una mejor comprensión de la ciudad.

El cada vez más popular e impresionante té de la montañosa Meizhou está apoyado por un ambiente saludable mientras la ciudad norteña de Guangdong mantiene su compromiso con el desarrollo ecológico. El 22 de septiembre, líderes de la industria del té de 21 países y regiones se reunieron en la Cumbre Elite, que se celebró en la montaña de Hanshan del condado de Fengshun, con el propósito de discutir el desarrollo futuro de la industria del té y promover el té de Jiaying en China y en el extranjero. Además de las escenas de la cosecha de agricultores hakka, la tradicional cultura del té y los excepcionales recursos del té impresionaron mucho a los asistentes.

"(La montaña de Hanshan) es un lugar bello con un paisaje magnífico. Estoy convencido de que un lugar pintoresco como este atraerá cada vez más turistas. Un recorrido por la plantación de té me ha ofrecido una experiencia asombrosa", dijo Ian Gibbs, presidente del Comité Internacional del Té.

Se esperaba que Meizhou tomara el evento como una oportunidad e hiciera su mayor esfuerzo para implementar la estrategia de revitalización rural y mantuviera la nueva filosofía de desarrollo, dijo Zheng Weiyi, vicesecretario general del Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong. Con eso, prosiguió, la ciudad debe integrar la industria del té con la implementación de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, ampliar la influencia de la Cumbre y asegurar más resultados de la organización de la reunión. Al hacer eso, Meizhou llevaría su industria del té, su cultura y su economía a nuevas alturas.

Enlaces a imágenes adjuntas:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=345924

FUENTE The Publicity Department of the CPC Meizhou Municipal Committee