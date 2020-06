El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) aprobó US$ 243 millones de nuevo financiamiento para apoyar a países en desarrollo de todo el mundo. Asimismo, la Institución informó que está ayudando a los países en desarrollo a contener la pandemia de COVID-19, mitigar sus efectos y facilitar la recuperación.

Las nuevas operaciones de financiamiento, descritas en los cuadros que figuran más adelante, fueron aprobadas por la Junta de Gobernadores del Fondo OPEP en su 172.a reunión, celebrada virtualmente. Los recursos aprobados incluyen el financiamiento de operaciones de desarrollo en los sectores público y privado relativos a educación, infraestructura y agua y saneamiento, así como el apoyo a pequeñas y medianas empresas.

“El financiamiento que otorgamos para el desarrollo presta apoyo a operaciones afines a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en África, Asia y América Latina”, dijo el Director General del Fondo OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa. “Estamos trabajando arduamente para hacer frente a los problemas de desarrollo planteados por la COVID-19 y, al mismo tiempo, seguimos prestando asistencia para satisfacer otras necesidades urgentes de nuestros países asociados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están profundamente interrelacionados, y la pandemia implica más presión aún sobre los recursos en todas las áreas del progreso social, ambiental y económico.”

“La nueva estrategia del Fondo OPEP, respaldada por nuestros Estados Miembros, nos ha permitido actuar con mayor agilidad y sensibilidad ante las complejas y rápidamente cambiantes necesidades de desarrollo,” añadió el Dr. Alkhalifa. “Ha llegado el momento en que instituciones de ayuda al desarrollo como la nuestra demuestren de qué manera pueden contribuir a superar la brecha entre los ricos y los desposeídos, a través de acciones inteligentes y rápidas en colaboración con otros agentes, a fin de facilitar recursos urgentemente a las personas que más los necesitan.”

En las últimas semanas, además de nuevos recursos de financiamiento, el Fondo OPEP aprobó US$ 10 millones para respaldar el plan de respuesta de Guatemala a la COVID-19, así como US$ 20 millones para ayudar a Maldivas a luchar contra la pandemia. Desde el comienzo del brote, la Institución destinó US$ 1.000 millones para financiar esfuerzos orientados a mitigar los efectos de la COVID-19 y acelerar la recuperación en países en desarrollo.

Los nuevos préstamos para el sector público aprobados por el Fondo OPEP, que ascienden a US$ 163 millones, prestarán apoyo a los siguientes proyectos:

Burkina Faso. Ampliación de las Universidades de Dori y Fada N’Gourma. Satisfacer la creciente necesidad de mano de obra calificada del país y ofrecer un mejor entorno académico mediante la construcción y el equipamiento de un nuevo campus y dormitorios universitarios. 23,0 millones de dólares.

China. Formación Profesional en Hubei. Impartir formación de calidad gracias a la ampliación y renovación de la Facultad de Formación Técnica y Profesional de Xianning, lo que beneficiará cada año a 15.500 estudiantes y 29.000 profesionales y personal calificado. 30,0 millones de dólares.

Papua Nueva Guinea. Programa Sostenible de Inversión para la Carretera de las Tierras Altas (Segunda etapa). Construir o rehabilitar 71 puentes de la Carretera nacional de las Tierras Altas que comunica provincias montañosas interiores con la provincia costera de Morobe y el puerto marítimo de Lae, lo que fortalecerá el comercio y promoverá el desarrollo económico. El proyecto beneficiará a unos 3 millones de personas de la región. 50,0 millones de dólares.

Senegal. Proyecto de valorización de recursos hídricos para el desarrollo de cadenas de valor. Construir infraestructura para la producción y la mercadotecnia de productos agrícolas (en particular, carreteras rurales). Además, mejorar la gestión de los recursos naturales y el seguimiento del medio ambiente, en beneficio de 300.000 personas (especialmente mujeres y jóvenes. 20,0 millones de dólares.

Sierra Leona. Rehabilitación del sistema WASH y el entorno acuático de Freetown. Financiar la construcción de infraestructura hídrica, mejorar las condiciones de vida y reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, en beneficio de unos 1,4 millones de personas. 20,0 millones de dólares.

Uganda. Tercera línea de crédito otorgada al Uganda Development Bank Limited (UDBL). Otorgar représtamos a pequeñas y medianas empresas que reúnan los requisitos y operen en sectores clave para el crecimiento de Uganda. 20,0 millones de dólares.

Total 163,0 millones de dólares.

En el marco de las operaciones del Fondo OPEP con el sector privado, la Junta de Gobernadores aprobó un total de US$ 80 millones. Por conducto de una institución financiera se otorgaron US$ 30 millones para apoyar a pequeñas y medianas empresas del Paraguay que debieron afrontar la interrupción de sus actividades y otros problemas relacionados con la COVID-19. Se extenderá un préstamo de US$ 50 millones a una institución financiera que otorgará représtamos para proyectos de infraestructura en países de África que reúnan los requisitos.

Acerca del Fondo OPEP

El Fondo OPEP es una institución de financiamiento para el desarrollo establecida por los Estados Miembros de la OPEP en 1976 para canalizar asistencia a los países en desarrollo. El Fondo OPEP colabora con países en desarrollo asociados y con la comunidad internacional de donantes, a fin de promover el crecimiento económico y aliviar la pobreza en todas las regiones desfavorecidas del mundo. Lo hace mediante el suministro de financiamiento para construir infraestructura esencial, fortalecer los servicios sociales y promover la productividad, la competitividad y el comercio. La labor del Fondo OPEP se centra en la persona y hace hincapié en proyectos que satisfacen necesidades básicas tales como alimentación, energía, infraestructura, empleo (en particular relacionado con las MPYME), agua potable y saneamiento, atención de salud y educación. El Fondo OPEP procura alentar la autosuficiencia y la esperanza en el futuro.

