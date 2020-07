El gobierno de Honduras habilita más triajes e incrementa brigadas médicas para detectar masivamente el COVID-19 en barrios y colonias

TEGUCIGALPA, Honduras

, 10 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- El gobierno dereforzó una serie de medidas en apoyo a la salud de la población con el fin de prevenir e identificar el contagio y propagación del covid -19 en todo el territorio nacional.

En las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se tomaron una serie de decisiones referentes a la habilitación de más triajes y centros de atención en conjunto con las municipalidades, iglesias, empresa privada y otros sectores" para seguir enfrentando la pandemia y que se están reforzando los hospitales con más equipos e implementos.

El Centro Cívico Gubernamental es uno de los sitios que se está habilitando como zona de triaje y se suma a los que ya funcionan en la ciudad de Tegucigalpa, una de las zonas del país con mayor índice de propagación de la enfermedad.

Otra iniciativa del presidente Hernández es la creación de brigadas médicas que recorren barrios y colonias de las ciudades con mayor índice de casos, con el objetivo de identificar oportunamente a personas sospechosas o positivas de covid-19 y darles el tratamiento en sus hogares evitando que tengan que asistir a un hospital.

Las brigadas están compuestas por médicos, militares, policías y personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Hasta la fecha han visitado unos 16.000 hogares e identificado y brindado tratamiento a cerca de 3.000 personas sospechosas de padecer la enfermedad.

El tratamiento MAÍZ (por sus siglas en español) consiste en:

M: microdacyn

A: azitromicina

I: ivermectina

Z: zinc

"Esto es algo difícil, esto no es juego, tenemos que ser muy efectivos para cuidarnos todos, por favor, pensemos en los contagiados y enfermos que requieren en un proceso de recuperación y monitoreo", indicó el gobernante.

