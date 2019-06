El Hospital Italiano y SNOMED Internacional firmaron un acuerdo de educación

LONDRES, June 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 19 de mayo entró en vigencia un acuerdo entre la terminología de salud más completa del mundo y el Hospital Italiano de Buenos Aires.



El pasado mes de mayo se firmó un acuerdo entre SNOMED Internacional y la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, comúnmente denominado Hospital Italiano, lo que define un hito revolucionario en el enfoque de la organización para la entrega de educación sobre SNOMED CT. A partir de este acuerdo se impartirán talleres sobre SNOMED CT en español en varios países de América Latina.

El Hospital Italiano será el encargado de entregar a los participantes el contenido educativo de SNOMED CT acordado mutuamente. Además, el Hospital Italiano servirá como una extensión del Programa de Educación Internacional SNOMED en América Latina y estará facultado para emitir certificados según corresponda.

Previo a la firma de este convenio, el Hospital Italiano ha brindado servicios de terminología a distintas organizaciones de atención médica, tanto territorio argentino como así también en diferentes países de la región, utilizando SNOMED CT como terminología de referencia. Los servicios también han incluido la provisión de un tesauro adaptado a las necesidades locales de los profesionales que interactúan con la Historia Clinica Electronica, SNOMED CT se correlaciona con las clasificaciones y estándares relacionados, así como la creación de varios conjuntos de acuerdo con las necesidades de cada organización.

SNOMED Internacional trabaja desde el 2015 en procedimientos educativos para la comprensión, el uso y la implementación de SNOMED CT. Desde ese momento, y con un crecimiento demostrado de la base de miembros de la organización y sus afiliados, SNOMED International ha estado explorando formas de ampliar su capacidad de educar a las audiencias interesadas en terminología clínica.

"Dada la naturaleza internacional de nuestra organización y la composición diversa de los Miembros, hemos estado explorando diferentes maneras de compartir el programa educativo de SNOMED CT con una audiencia más amplia, y donde sea posible, en el primer idioma de su elección", declaró el CEO de SNOMED International, Don Sweete. Además continuó diciendo: "Como organización centrada en los miembros, espero que este sea el primero de muchos acuerdos de esta naturaleza".



El Dr. Daniel Luna, CIO del Hospital Italiano de Buenos Aires dice: “Confiamos en SNOMED CT como terminología de referencia desde el inicio del desarrollo de nuestro sistema de información de salud, y trabajamos en la difusión del estándar. Ahora que tenemos SNOMED CT en nuestro país y en la región, es un gran honor ser parte de esta alianza educativa, trabajando juntos para difundir aún más los beneficios de esta terminología".

Sobre SNOMED Internacional

SNOMED International es una organización sin fines de lucro que posee y desarrolla SNOMED CT, el producto de terminología en salud más completo del mundo. Jugando un papel esencial en la mejora de la salud al determinar estándares para un lenguaje codificado que representa grupos de términos clínicos. Esto permite que la información de salud se intercambie globalmente para el beneficio de los pacientes y otras partes interesadas. Comprometidos con la evolución rigurosa de sus productos y servicios, para brindar innovación continua a la comunidad de atención médica global. SNOMED International es el nombre comercial de la Organización Internacional para el Desarrollo de Normas de Terminología en Salud.

www.snomed.org

Sobre SNOMED en Argentina

Argentina se incorporó a SNOMED Internacional en enero de 2018, siendo el país número 31 de su lista. A partir de ese momento la terminología quedó disponible para su acceso gratuito en todo el territorio nacional como el vocabulario global para aplicaciones sanitarias, que permite estructurar, registrar, compartir y analizar información en salud.

El Ministerio de Salud de la Nación publica semestralmente las actualizaciones de la Edición Argentina de SNOMED CT, que incluye contenido específico para representar conceptos clínicos locales.

About SNOMED International

SNOMED International is a not-for-profit organization that owns and develops SNOMED CT, the world's most comprehensive healthcare terminology product. We play an essential role in improving the health of humankind by determining standards for a codified language that represents groups of clinical terms. This enables healthcare information to be exchanged globally for the benefit of patients and other stakeholders. We are committed to the rigorous evolution of our products and services, to deliver continuous innovation for the global healthcare community. SNOMED International is the trading name of the International Health Terminology Standards Development Organisation.

