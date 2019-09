El Instituto CyberPeace brindará su apoyo a las víctimas de las escaladas de conflictos en el ciberespacioEl Instituto CyberPeace, creado para luchar contra el impacto de los grandes ciberataques, brindará su apoyo a las comunidades vulnerables, promoverá la transparencia y hará avanzar el debate mundial sobre el comportamiento aceptable en el ciberespacio.PR Newswire

GINEBRA, 26 de septiembre de 2019

GINEBRA, 26 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El anuncio de la creación del Instituto CyberPeace, una ONG independiente de lucha contra el impacto creciente de los grandes ciberataques, marca el día de hoy un nuevo hito en los esfuerzos mundiales en pos de la reducción de conflictos y la promoción de la paz y estabilidad en el ciberespacio.

Para llevar a cabo su misión, el Instituto CyberPeace centrará sus esfuerzos en tres funciones principales:

Asistencia: Coordinar las actividades de recuperación de las víctimas más vulnerables de ciberataques y ayudar a las organizaciones y comunidades vulnerables a aumentar su resiliencia ante los ataques. Rendición de cuentas: Facilitar el análisis colectivo, el estudio y la investigación de los ciberataques, evaluando inclusive su daño y aportando una mayor transparencia a la cuestión, a fin de disponer de más información a la hora de sustentar la acción. Avance: Promover un comportamiento positivo y responsable en el ciberespacio, reforzando y promoviendo el respeto y la adhesión a las normas y reglas internacionales.Los ciberataques están causando cada vez más estragos en las personas e infraestructuras civiles a lo largo y ancho del mundo. Efectivamente, los ataques más perjudiciales han destruido empresas, paralizado economías y provocado el cierre de hospitales dejando incluso recientemente fuera de línea los servicios gubernamentales locales y amenazando las infraestructuras de las redes eléctricas y del sistema electoral.

Stéphane Duguin, actualmente responsable de la Unidad de Referencia de Internet de Europol, quien ayudara a crear el Centro Europeo de Cibedelincuencia EC3, dirigirá el Instituto CyberPeace como Director General. La presidencia del Instituto CyberPeace y de su Consejo Asesor estará a cargo de Marietje Schaake, miembro reciente del Parlamento Europeo y del Centro de Política Cibernética de la Universidad de Stanford, así como de su Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano.

"Los trastornos mundiales provocados por los ciberataques son síntomas de una perniciosa amenaza contra los civiles en tiempos de paz", afirmó Duguin. "Necesitamos soluciones concretas para que las comunidades vulnerables adquieran una capacidad de resiliencia y para poner en evidencia las actividades maliciosas de los agresores y promover el comportamiento responsable en el ciberespacio. Me complace sobremanera tener la posibilidad de dirigir el Instituto CyberPeace para lograr dichos objetivos, y de reunir al mundo académico así como a la sociedad civil, los gobiernos y la industria en torno al objetivo colectivo de la paz en el ciberespacio."

"Hoy más que nunca, los civiles corren el riesgo de ser víctimas de ciberataques, que son cada vez más comunes tanto entre actores estatales como no estatales. Por lo tanto, es necesario centrarse en la reducción de la tensión, así como en la paz en el ciberespacio. Estoy muy contenta de poder contribuir a esa agenda mundial tan urgente, como Presidenta del Instituto CyberPeace", declaró Schaake.

Un Consejo Ejecutivo de 8 miembros y un Consejo Asesor de 14 miembros, entre los que figuran distinguidos expertos mundiales de ciberseguridad, Derecho internacional, Derechos Humanos y asuntos internacionales brindarán su asesoramiento al Instituto para permitirle alcanzar sus objetivos.

El Instituto CyberPeace se reunirá en los próximos meses con grupos de interés y expertos y contratará a algunos de ellos para que lleven a cabo su misión, para lo que deberán centrarse en el establecimiento de colaboraciones a nivel mundial con el sector público y privado, la sociedad civil y el mundo académico.

Los fundadores del Instituto son Mastercard, Microsoft y la Fundación Hewlett, con el apoyo adicional de otras grandes empresas e instituciones filantrópicas.

Para obtener más información sobre el Instituto: www.cyberpeaceinstitute.org

Notas al editor:

Entre los miembros del Consejo Ejecutivo del Instituto CyberPeace, figuran:

Alejandro Becerra González, director global de seguridad de la información, Telefónica Khoo Boon Hui, expresidente de Interpol Merle Maigre, vicepresidenta ejecutiva de Relaciones Gubernamentales en CybExer Technologies Alexander Niejelow, vicepresidente ejecutivo superior de Coordinación y Defensa de la Ciberseguridad en Mastercard Anne-Marie Slaughter, CEO de New America Brad Smith, presidente de Microsoft Eli Sugarman, responsable del Programa Iniciativa Cibernética en la Fundación Hewlett Martin Vetterli, presidente de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, EPFLForman parte del Consejo Asesor del Instituto CyberPeace:

Sunil Abraham, director ejecutivo del Centro Para Internet y la Sociedad Cheryl Carolus, cofundadora de Peotona Capital Ron Deibert, director de The Citizen Lab Niva Elkin-Koren, director fundador del Centro de Derecho y Tecnología de Haifa y codirector del Centro de Cibernética, Derecho y Políticas Jen Ellis, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunitarios, en Rapid7 Vasu Gounden, director ejecutivo del Centro Africano para la Resolución Constructiva de Litigios Fergus Hanson, director del Centro Internacional de Ciberpolíticas del Instituto Autraliano de Política Estratégica Chung Min Lee, presidente del Consejo Asesor del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Joseph S. Nye Jr., profesor de servicio distinguido de la universidad, y profesor emérito y ex decano de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de HarvardLuisa Parraguez, profesora de asuntos mundiales y seguridad internacional, en el Tecnológico de Monterrey Jamie Shea, profesor de estrategia y seguridad en la Universidad de Exeter Michael Schmitt, profesor de derecho internacional en la Universidad de Exeter Danny Sriskandarajah, director general de OXFAM, Gran Bretaña Luis Videgaray Caso, Profesor titular en MIT y ex Secretario de Relaciones Exteriores de México FUENTE CyberPeace Institute