El mejoramiento del entorno empresarial estimula la recuperación de la economía en Changsha, China

CHANGSHA, China

Changsha

Hunan

China

, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ --, la capital de la provincia de, situada encentral, ha emitido múltiples políticas sobre el mejoramiento del entorno empresarial para estimular una fuerte recuperación económica y social.

Según el Centro de Coordinación para la Optimización del Entorno Empresarial de Changsha, desde el año 2019, la ciudad de Liuyang (situada bajo la jurisdicción de la ciudad de Changsha) ha emitido varias políticas de apoyo, como las "Doce medidas sobre la optimización de los servicios empresariales de Liuyang" y las "Opiniones sobre la aplicación de medidas para fomentar el desarrollo económico a escala nocturna, rural y de red". Se prevé que el "Reglamento sobre la optimización del entorno empresarial de Changsha" se aplicará a partir del 1º de junio de 2020. El entusiasmo de las empresas por la innovación y el espíritu empresarial se ha visto estimulado de manera significativa gracias a estas políticas favorables.

Hunan Yanjin Puzi Holding Co., Ltd. (Yanjin Puzi), con sede en Liuyang, es una empresa que cotiza en bolsa y se especializa en investigación, desarrollo, producción y venta de meriendas. Es reconocida por ser la primera empresa de meriendas de producción propia en China. "Desde nuestros comienzos como un pequeño taller de confitería con menos de 10 trabajadores, hasta convertirnos actualmente en una empresa alimentaria de gran escala cotizada en bolsa, la marca 'Yanjin Puzi' se ha popularizado desde Changsha hasta todo el país, incluso en todo el mundo. No podríamos llegar tan lejos sin el favorable ambiente de negocios de Changsha", dijo Zhang Xuewu, presidente de la junta directiva de Yanjin Puzi.

El informe financiero muestra que Yanjin Puzi ha alcanzado unos ingresos de 464 millones y un beneficio neto de 57,2 millones en el primer trimestre de 2020, lo que representa un aumento del 35,43% y del 100,8%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Desde el 2 de enero al 15 de mayo, el precio de las acciones de la empresa ha aumentado hasta un 151%.

La "Reforma de doble canal" del distrito de Yuhua, Changsha, ha permitido que los procesos de tramitación de licencias, impuestos, seguro social, sellos oficiales y apertura de cuentas se realicen en 2 horas. Desde la aplicación de la política de aceptación de "cumplimiento cero", la auditoría de "umbral cero" y la certificación de "costo cero", se han establecido 3.275 nuevas empresas, lo que supone un crecimiento del 31,3% frente al año anterior. El número total de entidades de mercado en el distrito de Yuhua alcanzó el primer lugar entre las capitales provinciales centrales de China, por lo que se clasificó como una de las 100 regiones con mayor potencial de inversión nacional en 2019.

Como uno de los tres parques industriales críticos de la zona piloto de comercio electrónico transfronterizo de China (Changsha), la Changsha Huanghua Comprehensive Bonded Zone ha estado apoyando proactivamente el comercio electrónico transfronterizo y aumentando sólidamente los valores comerciales del comercio electrónico importado "1210". Desde marzo de 2020, se ha observado en Changsha un gran aumento de productos importados, tales como productos pesqueros frescos, productos químicos de uso cotidiano, productos de alta tecnología y productos mecánicos y eléctricos, bajo el impulso de la demanda interna.

Changsha Cross Endless E-commerce Co., Ltd., ha establecido su depósito aduanero, el más grande del país, en la Zona Franca Aduanera de Huanghua: más del 50% de los productos de China se envían desde aquí. Entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2020, el número de pedidos superó los 870.000, y el volumen de importación y exportación alcanzó casi 300 millones, lo que supuso un crecimiento de 5,1 veces el volumen total anual y de 2,4 veces el volumen de importación y exportación en 2019.

Otro comercio electrónico transfronterizo llamado Changsha Fengmai Cross Border E-commerce Co., Ltd., se dedica principalmente a negocios con Rusia. Los productos se envían por avión a Rusia tres veces a la semana a través de Erenhot. Hasta el 25 de mayo, se han enviado a Rusia más de 3,3 millones de pedidos, por un valor total de US$ 22 millones. Ante el fin de la epidemia, se añadirán dos envíos más a esta ruta una vez a la semana.

Con el fin de mitigar eficazmente el impacto de la epidemia y apoyar el desarrollo de las rutas de carga, la aduana del aeropuerto de Huanghua ha simplificado y acelerado aún más el proceso y ha acortado el tiempo de despacho. El "Green Channel de 24 horas" ofrece la posibilidad de "espera cero" y "latencia cero". Este año se abrirán rutas de carga internacionales desde Changsha a Norteamérica, Europa, África y otras regiones.

Enlaces de imágenes adjuntas:

Pie de foto: La fábrica de Hunan Yanjin Puzi Holding Co., Ltd.

Pie de foto: Zona portuaria de Xianing en el nuevo puerto de Changsha

