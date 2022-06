El nuevo grupo femenino XG que invadió la escena con gran ovación internacional lanzó su nuevo tema, MASCARA, el 29 de junio de 2022 a las 18 hs JST/KST.

LOS ANGELES

30 de junio de 2022

/PRNewswire/ -- La canción del debut de XG,, acumuló millones de visualizaciones y cuenta con una sección de comentarios en diversos idiomas provenientes de una red de miles de fans entusiastas internacionales. En contraste con otros grupos femeninos, XG enseguida apareció en formación completa, con una imagen confiada y auténtica - y habilidades de canto y baile raramente vistos en un debut de artistas tan jóvenes.

Corea del Sur

Las chicas de XG son fuertes candidatas para llevarse la corona mundial de girl group, habiendo entrenado eny Japón por cinco años, antes de realizar su cautivante estreno. El grupo desafía los géneros musicales al mezclar elementos del Hip-Hop, R& y Trap para crear un sonido innovador y animado, que combina con la energía de las performances de baile.

La nueva canción MASCARA es el himno de XG para la nueva generación que es atrevida, confiada y compasiva. La temeraria letra de "don't mess with my mascara" (no arruines mi rímel) incorpora el espíritu audaz y empoderado de XG. Nadie las hará llorar. "MASCARA" transmite fuerza, unión y amistad; tres virtudes que capturan la esencia de las integrantes de XG. Ellas están determinadas en difundir ese mensaje a los fans; levántense, permanezcan fuertes y siéntanse orgullosos.

MASCARA fue lanzada por las artistas de XG a través de un Live en YouTube, la primera vez que el grupo se presentó en vivo. A continuación revelaron el videoclip de MASCARA en YouTube.

XG está formado por Jurin, Harvey, Chisa, Maya, Cocona, Juria y Hinata.

Se puede acompañar a XG por las redes sociales y también asistir a los videos a través de los links de abajo:

