El Nuevo Royalton Luxury Resort Abrirá Sus Puertas en México con un Parque Acuático

CANCÚN, Mexico, April 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La galardonada marca Royalton Luxury Resorts, se enorgullece de anunciar la incorporación de un nuevo resort todo incluido con parque acuático en uno de los destinos vacacionales más solicitados del Caribe. Royalton Splash Riviera Cancun abrirá sus puertas el 20 de diciembre de 2022, dando paso a un mundo de diversión para viajeros de todas las edades.

Como parte de la continua expansión de la compañía, Royalton Splash Riviera Cancun ofrecerá 1,049 suites de lujo junto con una impresionante variedad de instalaciones de entretenimiento dirigidas a familias y grupos. Esta nueva y emocionante propiedad invitará a los huéspedes a sumergirse desde la mañana hasta la noche, con dos ríos lentos, 14 toboganes de agua, dos teatros, laser tag, 12 restaurantes sin reservaciones, 9 bares y mucho más, todo frente a la asombrosa vista del Mar Caribe Mexicano.

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a nuestros huéspedes para que vivan los estándares exclusivos de nuestra marca de clase mundial”, dijo Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. “Este nuevo resort es la culminación de una década de éxitos que ofrece vacaciones bajo el concepto All-In Luxury®. Se ha planificado y construido meticulosamente desde cero para que podamos garantizar la máxima calidad y brindar una experiencia verdaderamente lujosa a nuestros huéspedes”.

Este moderno resort con espectaculares vistas al mar comprenderá dos secciones diferenciadas: un área del resort llena de energía y actividades así como una exclusiva sección Diamond Club™ que brindará a sus huéspedes servicios de mayordomo, un salón privado con espectacular vista al mar con bebidas y canapés premium, y un área de playa exclusiva entre otras comodidades exclusivas seleccionadas en suites designadas.

Además de las suites de lujo y su singular Chairman Suite frente al mar, el concepto All-In Luxury® de Royalton Splash Riviera Cancun brindará a los huéspedes una serie de características, como la exclusiva DreamBed™ de Royalton, la ducha de lluvia, Servicio a la habitación las 24 horas, los 7 días de la semana, jacuzzi en la suite para ciertas categorías, Sports Event Guarantee™, deportes acuáticos, gimnasio con área de entrenamiento funcional, entretenimiento diario y espectáculos nocturnos, teatro al aire libre, programas de entretenimiento supervisado para niños y adolescentes, Wi-Fi incluido en todo el resort. Los huéspedes también pueden reservar un tratamiento en The Royal Spa o en una cabaña privada frente a la playa ($).

Ya sea para un viaje de celebración, una boda, con amigos, un evento corporativo o unas vacaciones familiares, Royalton Splash Riviera Cancun también ofrecerá una variedad de lugares para cualquier ocasión, incluidas terrazas panorámicas al aire libre, un centro de convenciones con salón de baile, nueve salas de reuniones y dos salas multiusos. Para eventos de negocios, el resort está preparado para combinar sus elegantes lugares para reuniones y eventos con innumerables oportunidades gastronómicas y de trabajo en equipo, desde el centro de entretenimiento bajo techo que cuenta con boliche, laser tag, un parque de trampolines, y hasta un parque acuático.

Para aprovechar las ofertas especiales pre-apertura de este resort o para reservar sus próximas vacaciones en cualquiera de los Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com o comuníquese con su agente de viajes.

Acerca de Blue Diamond Resorts Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la dirección empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity ™, el moderno Sports Event Guarantee ™ y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de elegantes diseños, está Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, mientras Starfish Resorts proporciona un valor increíble para los clientes en una conveniente ubicación. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ atractiva e interactiva, además cuenta con artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton, una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables.

