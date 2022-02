El número de Profesionales CERTIFIED FINANCIAL PLANNER en todo el mundo supera los 203.000La tasa de crecimiento de los profesionales CFP en 2021 se duplica respecto al año anterior

DENVER

, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- El Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) , organismo que establece estándares para la profesión de planificación financiera global y propietario del programa de certificación internacional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER fuera de los Estados Unidos, informa que la cantidad de profesionales CFP en todo el mundo ha superado los 200.000. Con un aumento de 10.550 profesionales CFP registrados el año pasado, el FPSB y su red global de organizaciones han incrementado en un 5,5 % la cantidad de profesionales CFP en todo el mundo, con un total de 203.312 professionales CFP al 31 de diciembre de 2021.

Noel Maye

"Nos complace anunciar que, a pesar de la pandemia de COVID-19, el impulso en el crecimiento mundial de los profesionales CFP sigue siendo fuerte y está aumentando", declara, CEO del FPSB. "El año pasado, el número de profesionales CFP alcanzó un máximo histórico, creciendo en mercados emergentes, en desarrollo y maduros, lo que demuestra el amplio interés en la planificación financiera y la certificación CFP que se observa en todo el mundo".

El CFP Board, propietario del programa de certificación CFP de mayor duración, cerró 2021 con 92.055 profesionales CFP en los Estados Unidos, mostrando un aumento de 3.329 profesionales CFP. El FPSB China, la segunda comunidad de profesionales CFP más grande del mundo, finalizó el año con 26.800 profesionales CFP, 3.221 más que el año anterior. Completando los siete principales mercados en crecimiento para profesionales CFP se encuentran:

Brasil, donde la Planjear - Associação Brasileira de Planejamento Financeiro registró un aumento neto de 1.971 profesionales CFP, con un recuento al final del año de 7.385 profesionales CFP;

Japón, con un aumento neto por parte de la Japan Association for Financial Planners de 969 profesionales CFP, que incrementa a 24.064 el número de professionales CFP registrados al final del año;

Indonesia , con un aumento neto de 415 profesionales CFP por parte del FPSB Indonesia que ha registrado un total de 2.281 professionals CFP al final del año;

India , con un aumento neto de 349 profesionales CFP registrados por el FPSB Ltd. en India , lo que elevó el recuento de fin de año a 2.338 profesionales CFP.

Los seis territorios que el año pasado registraron índices de crecimiento de dos cifras en el número de profesionales CFP fueron Brasil (36,4%),(22,2%),(17,5%), República Popular China (13,7 %), China Taipéi (12,9%) e(11,7%). El programa en Brasil destaca por sus resultados, tanto en el crecimiento como en la tasa de crecimiento de los profesionales CFP, por tercer año consecutivo.

"Duplicar el número de profesionales CFP a nivel mundial desde el establecimiento del FPSB en 2004 y multiplicar por diez el número de profesionales CFP desde que la certificación se internacionalizó por primera vez en 1990 es un logro extraordinario", añadió Maye. "Este objetivo se ha logrado a través de la red global de organizaciones del FPSB y los cientos de miles de profesionales CFP en todo el mundo que están comprometidos con rigurosos estándares de habilidades, ética y práctica y con proporcionar una planificación financiera orientada al interés de sus clientes".

El FPSB y la Red global del FPSB se comprometen con el reconocimiento de la planificación financiera como profesión global que lleva la certificación CFP como símbolo de excelencia. Para mantener el crecimiento y la relevancia en los territorios existentes e introducir la planificación financiera y la certificación CFP en nuevos territorios, el FPSB y la Red FPSB continuarán desarrollando, aplicando y promoviendo habilidades rigurosas, estándares éticos y profesionales y requisitos de certificación para la planificación financiera; fomentando el valor de la planificación financiera y la certificación CFP al público; y adaptando la profesión de planificación financiera y la certificación CFP a las necesidades futuras, centrándose en las necesidades de la próxima generación de planificadores financieros y sus clientes.

Para obtener más detalles sobre el aumento de los profesionales CFP en todo el mundo en 2021, consulte la infografía del FPSB.

Acerca del FPSB Ltd.

El FPSB administra, desarrolla y opera la certificación, la educación y los programas relacionados en beneficio de la comunidad global mediante el establecimiento, el apoyo y la promoción de estándares profesionales globales en la planificación financiera. El FPSB demuestra su compromiso con la excelencia a través de las marcas de reconocimiento profesional - CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER y el Logotipo CFP – que posse fuera de los Estados Unidos. El FPSB y la Red global del FPSB administran la certificación CFP y otros programas en los siguientes 27 territorios: Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China Taipéi, Colombia, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Reino Unido, República de Corea, República Popular China, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Turquía. A fines de 2021, se registraron 203.312 profesionales CFP en todo el mundo. Para obtener más información, visite fpsb.org.

