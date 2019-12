El prestamista en línea para pequeñas empresas Camino Financial desata el potencial del prometedor mercado latinx en EE. UU., recaudando $8 millones en la Serie ALiderada por Crédito Real, la ronda de la Serie A forma parte de la mayor vía de financiamiento centrada en el mercado de pequeñas empresas latinxs de EE. UU.PR Newswire

LOS ÁNGELES, 11 de diciembre de 2019

LOS ÁNGELES, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Camino Financial, una plataforma fintech basada en datos y pionera en el ámbito de otorgar préstamos comerciales asequibles a pequeñas empresas latinxs, ha cerrado una ronda Serie A de $8 millones encabezada por Crédito Real, una empresa de servicios financieros con sede en México (ticker: CREAL.MX).

Camino Financial, una plataforma centrada en ofrecer préstamos a empresas latinxs con sede en EE. UU., utilizará este capital para construir un modelo de inteligencia artificial que le permitirá aumentar su capacidad para atender a la creciente economía de empresas latinxs en EE. UU., consideradas la "nueva economía dominante" del país. Según la organización Latino Donor Collaborative, la economía de empresas latinxs en Estados Unidos generó $2.3 billones en PIB en 2019, convirtiéndose en la octava economía más grande del mundo y en la primera economía hispana. Además, las empresas con dueños latinxs están creciendo a un ritmo más del doble de rápido que las empresas que no son de propiedad de este sector. Entre 2012 y 2018, el número de empresas latinxs en EE. UU. aumentó en un 40.2%, en comparación con el 18.8% de la totalidad de las empresas en el país. A pesar del panorama positivo, muchos empresarios latinxs encuentran dificultades a la hora de obtener fondos para financiar sus negocios.

"Los datos son poder: por eso, nos entusiasma ser capaces de utilizar nuestra plataforma para construir la mayor base de datos sobre las solicitudes de préstamo y el rendimiento de las empresas latinxs de EE. UU. que no tienen acceso a la banca tradicional", comenta Sean Salas, CEO de Camino Financial. Armados con esta información, podemos construir modelos de aprendizaje automático para ayudar a que el crédito y otras soluciones financieras sean más accesibles para esta 'nueva economía principal'. Finalmente, atisbamos un futuro en el que las empresas latinxs puedan recurrir a compañías financieras con capacidad de operar en múltiples canales. Con esa meta nuestra tecnología fue diseñada para poder ser integrada fácilmente en los canales de distribución de nuestros socios corporativos, quienes cuentan con redes arraigadas en el mercado latinoamericano."

La ronda de la Serie A tuvo lugar justo después del lanzamiento en septiembre de 2018 de una línea de crédito conjunta de Crédito Real y Camino Financial, centrada en préstamos a empresas estadounidenses de latinxs. Desde su inicio, esta línea de crédito ha otorgado más de $30 millones en préstamos, mientras que al mismo tiempo ha aumentado su originación mensual en un 419% contra el año pasado. Se espera que la implementación de este sistema supere a todos los demás fondos de deuda centrados en el mercado empresarial latinx en los próximos 12 meses. El compromiso de Camino Financial está sujeto a los convenios típicos de este tipo de transacción y está estructurado con la flexibilidad necesaria para poder aumentar con el tiempo.

"Durante casi 14 meses, Crédito Real ha trabajado con Camino Financial como socio, monitoreando activamente el aumento de la cartera de préstamos y el desempeño crediticio", comenta Luis Berrondo, Oficial de Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo Comercial de Crédito Real. "Esta asociación no ha hecho sino fortalecer nuestra creencia en el mercado latinx en EE. UU. y, como resultado, hemos tomado la decisión de profundizar nuestra relación con Camino Financial como socio de capital. Confiamos en que esta relación permitirá a Camino Financial seguir aumentando su capacidad sobre la ya impresionante plataforma de soluciones financieras centrada en latinxs con la que cuenta".

Con sede en México, Crédito Real goza de una gran presencia en América Latina y en los Estados Unidos, y a partir del tercer trimestre de 2019 tiene en su haber préstamos pendientes que alcanzan la cifra de $2.2 mil millones. Además, Crédito Real recaudó más de $780 millones en financiamiento en 2019.

De forma conjunta a este acuerdo, $3 millones en pagarés se convertirán en capital, financiados por la firma de capital de riesgo con sede en México DILA Capital, junto con 10 veces más por parte de Capital Management y de otros inversores existentes.

Sobre Camino Financial

Camino Financial es una plataforma de tecnología financiera impulsada por datos, pionera en productos financieros y de crédito asequibles para las empresas latinxs estadounidenses. La compañía utiliza un software patentado de inteligencia artificial para agregar datos y construir modelos de aprendizaje automático, y capaz de reducir drásticamente los costos de financiamiento para microempresas que tienen escaso acceso a crédito y están basadas principalmente en efectivo. Aquellos que solicitan un préstamo por primera vez hacen pagos mensuales que por lo general son un 50% más bajos que en otros productos de crédito en el mercado por el mismo monto de préstamo. Los micropréstamos oscilan entre $5,000 y $75,000, y están estructurados para permitir un mayor acceso gradual a capital, hasta conseguir tasas más bajas y plazos de préstamo más largo a medida que los prestatarios hacen sus pagos a tiempo. Camino Financial ha diseñado una experiencia en múltiples canales a través de su fuerte presencia en línea y asociaciones corporativas, llegando a construir redes de distribución arraigadas en el mercado latinx de EE. UU. La compañía tiene su sede en Los Ángeles y opera otra oficina en la Ciudad de México.

www.caminofinancial.com

Sobre Crédito Real

Crédito Real es una compañía financiera líder en México con una creciente presencia en los Estados Unidos y en América Central. Durante más de 26 años, Crédito Real se ha dedicado a proporcionar soluciones financieras innovadoras, adaptadas a las necesidades de los segmentos de la población de bajos y medianos ingresos que generalmente están desatendidos por el sistema bancario tradicional. La compañía ha construido una plataforma sólida, escalable y bien diversificada que incluye las siguientes líneas principales de negocios: préstamos de nómina, préstamos comerciales, préstamos para automóviles usados y préstamos para consumidores. Las acciones de Crédito Real se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el símbolo y la serie "CREAL *".

www.creal.mx/en

