CIUDAD DE MEXICO

, 30 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La industriaha evolucionado rápidamente en estos 10 últimos años derivado de la inclusión de tecnologías como la digitalización o el e-commerce que han provocado grandes cambios en la industria. Las compras en línea se han disparado, y de acuerdo con diferentes estudios se prevé que sus ingresos alcancen 6.54 billones de dólares en 2022.

En este tiempo de contingencia, los CIO del sector minorista buscan formas de poder liberar fondos y recursos a fin de poder invertirlos en tecnologías que les ayuden a maximizar los cambios en el mercado y acercarse a los nuevos consumidores. En este punto, una estrategia demostrada para controlar el aumento en los costos de mantenimiento de ERP es el uso de un soporte independiente.

Un proveedor de soporte independiente, como Rimini Street, es consciente de las necesidades de la industria y puede respaldar acciones inteligentes basadas en las mejores prácticas del mercado, las preferencias de los usuarios y las tendencias de operación. Una ventaja clave del soporte independiente es que permite a los clientes usar los ahorros (de al menos un 50 % en costos) para financiar los proyectos de transformación digital que no pueden completar mientras se encuentran atrapados en un ciclo de soporte cada vez mayor. 2

En este sentido, Rimini Street proporciona a los líderes de negocio del sector retail que están en búsqueda de reconfigurar y retomar el control de su plan de negocios algunos factores a considerar de su proveedor de soporte:

1) Soporte innovador: Cuando te asocias con un proveedor de soporte, sin importar quién sea, estás poniendo la reputación de tu marca en sus manos. Es importante asociarse con un proveedor experto de soporte independiente como Rimini Street que pueda proporcionar soluciones tecnológicas personalizadas para garantizar que los proyectos de comercialización minorista, como la administración de productos y la contabilidad, se ejecuten sin problemas. Además, un sistema de soporte sólido debería proporcionar atención e información en tiempo real que pueda usarse continuamente para dar forma a la estrategia.

Desde la programación y el análisis de datos de manera rápida y eficiente, el soporte brinda visibilidad completa del proyecto para que los líderes de negocio puedan monitorear las actividades diarias, evitar problemas costosos y garantizar la verificación del cumplimiento.

2) Soporte personalizado e interoperabilidad: Pocas organizaciones ejecutan aplicaciones empresariales centrales sin modificaciones. Si bien los proveedores de software generalmente no admiten código personalizado como parte del soporte estándar, las organizaciones del sector retail lo consideran esencial. Los servicios técnicos avanzados pueden ayudar al software empresarial a prueba de futuro mientras responden a la infraestructura cambiante y a las ventanas de soporte del proveedor que caducan. Dichos servicios pueden resolver problemas de interoperabilidad, compatibilidad e integración de aplicaciones e infraestructura en toda tu pila tecnológica.

3) Soporte de rendimiento

Con la experiencia adquirida a lo largo del tiempo al ayudar a los clientes con los mismos problemas, el soporte independiente puede ofrecer los tiempos de respuesta y los niveles de rendimiento del sistema que necesitan las empresas actualmente.

4) Seguridad

Muchas organizaciones no tienen los recursos o la experiencia para asegurar su empresa. El soporte debe proporcionar inteligencia procesable para reducir la exposición potencial, incluidas las alertas de análisis de vulnerabilidad y la asistencia de expertos para identificar y elegir controles de seguridad críticos (y proveedores) más allá de los sistemas ERP y de bases de datos.

5) Apoyo proactivo

¿Qué pasaría si pudieras identificar posibles problemas de aplicaciones y tecnología antes de que ocurran? Rimini Street ofrece monitoreo seguro, comprobaciones proactivas del estado de la base de datos e informes personalizados con recomendaciones de mejores prácticas para estabilizar el entorno de TI.

6) Planificación de tu plan de negocios

Los proveedores de soporte deben tener equipos de ingenieros creativos y experimentados para ayudarte a estructurar tu plan de innovación. Y el desarrollo de aplicaciones de financiación para una mejor experiencia con la nube, redes sociales, móviles y big data es posible con los ahorros del soporte independiente.

Si bien Gartner calcula que el mercado de soporte independiente triplicará su tamaño hasta los 1050 millones de dólares USD en 2023 el futuro del software empresarial es tan emocionante como incierto.

El software como servicio (SaaS), la computación en la nube, la arquitectura orientada a servicios (SOA) y el software de código abierto se encuentran entre las muchas opciones tecnológicas que los líderes de negocio del sector retail pueden explotar en el futuro. Los próximos diez años estarán marcados por fusiones y adquisiciones sin precedentes con una feroz competencia por las diferentes arquitecturas de aplicaciones, middleware y estándares de tecnología SOA. Las nuevas tecnologías en desarrollo podrían surgir como una fuerza dominante en poco tiempo, desplazando a los actuales líderes de software.

