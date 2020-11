El servidor inteligente Huawei FusionServer Pro es el socio perfecto para el éxito compartido

SHENZHEN, China

, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Huawei tiene una sólida trayectoria de colaboración con los principales proveedores para producir tecnologías de primer nivel.los productos modelo de estas alianzas mutuamente beneficiosas es la serie Huawei FusionServer Pro. Esta serie de servidores inteligentes es el fruto de años de inversión en investigación y desarrollo de Huawei y cuenta con tecnologías avanzadas, lo que la convierte en líder en la industria para los años venideros.

20 años de estrecha colaboración mantienen la vigencia de tecnologías y productos

Gracias a la estrecha colaboración de las dos últimas décadas, Huawei e Intel han hecho incesantes esfuerzos por iterar las tecnologías de servidores, lo que alcanzó nuevos niveles en una etapa más temprana. En el HUAWEI CONNECT 2020 realizado en septiembre, Huawei e Intel lanzaron en conjunto el servidor inteligente FusionServer Pro 2488H V6 de última generación en el discurso de apertura Working Together to Drive New Value (Trabajando juntos para generar nuevo valor). El FusionServer Pro 2488H V6 cuenta con cuatro procesadores Intel® Xeon® Scalable de tercera generación en un espacio de 2U, y es compatible con la memoria persistente (PMem) Intel® Optane™ serie 200. El servidor está equipado con los últimos módulos de inferencia y entrenamiento de inteligencia artificial para liberar hasta 560 TFLOPS de potencia de cálculo, lo que permite acelerar la transformación digital de las industrias.

Además de la colaboración en la creación de hardware, Huawei innova junto con varios socios en la creación de software a fin de ofrecer a sus clientes soluciones diversificadas. En particular, las soluciones SAP HANA de Huawei, que consisten en soluciones de tipo nodo único, clúster y TDI, presentan gran rendimiento, fiabilidad y escalamiento gradual. La serie Huawei FusionServer Pro fortalece las soluciones conjuntas, lo que les permite a las empresas acelerar sus servicios críticos, tales como la planificación de recursos empresariales (ERP) y almacenes de datos, y analizar con gran velocidad los datos clave para aprovechar de manera eficiente los valores de datos masivos.

Huawei colabora con sus socios para crear nuevo valor en conjunto

La colaboración a largo plazo con los principales proveedores garantiza que los servidores inteligentes FusionServer Pro estén equipados con el software y el hardware de última generación de sus socios. Esta serie del servidor inteligente se ejecuta en la tarjeta inteligente iNIC, desarrollada por Huawei, los SSD y las tarjetas aceleradoras para IA que mejoran el rendimiento del servidor a nivel de sistema. En cuanto al software, la serie cuenta con cinco tecnologías inteligentes que cubren el despliegue, el descubrimiento, el ahorro energético, la actualización y el mantenimiento, lo que contribuye a que las empresas reduzcan los costos de operación y mantenimiento y mejoren la eficiencia en esos mismos rubros. Según el ITIC 2018 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report (estudio de fiabilidad 2018 de ITIC), los servidores inteligentes Huawei FusionServer Pro ofrecen una disponibilidad líder en la industria del 99,999 %, lo que garantiza el funcionamiento estable y seguro de los servicios prestados al cliente.

Huawei apuesta por una colaboración a largo plazo y estable con sus principales socios. Sumados a nuestra inversión en investigación y desarrollo, estos cimientos nos han permitido desarrollar servidores más rápidos, robustos e inteligentes que se ejecutan en la arquitectura x86, promoviendo una industria informática próspera e impulsando la transformación digital de todas las industrias. En el futuro, Huawei se adherirá a la colaboración con los socios del sector en pos de un éxito compartido, para un ecosistema informático próspero y estable.

