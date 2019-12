El sistema de calefacción geotérmica sin interferencias más grande de China se pone en marcha en FengxiPR Newswire

XI'AN, China, 6 de diciembre de 2019

XI'AN, China, 6 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El sistema de calefacción geotérmica sin interferencias más grande de China fue recientemente activado en el Western China Science &Technology Innovation Harbor en Fengxi New City, Xixian New Area, provincia de Shaanxi, según el Comité de Partido de Fengxi New City. Seis de estas estaciones de suministro de energía integrada proporcionarán calefacción, climatización y agua caliente a edificios por un total de 1,59 millones de metros cuadrados, con el fin de abastecer las necesidades energéticas de los 25.000 investigadores y 10.000 profesores de la Xi'an Jiaotong University, que se encuentra en el puerto Innovation Harbor.

El proyecto utiliza tecnología de calefacción geotérmica sin interferencias y energía geotérmica de profundidad media para proporcionar una fuente de calor limpia. Mediante un conducto metálico y un medio de intercambio de calor, se extrae el calor (pero no el agua) del subsuelo profundo (entre 2 y 3 kilómetros de profundidad), donde hay reservas de energía geotérmica a una temperatura de entre 70 y 120 grados centígrados.

En comparación con las calderas de carbón convencionales, al recurrir a esta tecnología para la calefacción el proyecto puede, en un solo período de calefacción al año, reducir las emisiones de dióxido de carbono en 68.000 toneladas y reducir otras emisiones, como las de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, en 850 toneladas, lo que equivale a 25.400 toneladas de carbón estándar.

Fengxi New City, la primera en explorar la aplicación a gran escala de esta nueva tecnología en China, ha estado probándola en varias áreas, entre ellas la comunidad de Tongde Jiayuan y Headquarters Econ Park, desde el 2015 hasta la fecha, y el volumen de solicitudes completadas combinadas con los trabajos en curso ha alcanzado la cifra de 10 millones de metros cuadrados. El equipo de investigación y desarrollo tecnológico de Fengxi Energy Company, una empresa estatal de Fengxi New City, representa más del 60% de su plantilla total y ha obtenido más de 10 patentes. La empresa de energía tiene la capacidad de atender todo el ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y la operación, y se ha convertido en una empresa pionera que impulsa la revolución en el consumo de energía.

Desde el comienzo de la construcción, Fengxi New City ha explorado activamente el camino del desarrollo ecológico. En 2015, fue escogida como una de las ciudades piloto del proyecto Sponge City. Hasta la fecha, se han construido unos 2,4 millones de metros cuadrados de instalaciones hechas con "esponja" o material poroso, más de 80 kilómetros de carreteras de "esponja", cerca de 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes y un sistema de captación y utilización de aguas pluviales en cuatro niveles. Por último, ha logrado la meta de no encharcamiento en caso de lluvias torrenciales, no acumulación de agua en caso de lluvias ligeras, la ausencia de cuerpos de aguas negras y odoríferas, la reducción del efecto de isla térmica y el aumento del nivel medio de las aguas subterráneas en 3,43 metros. Se trata de una respuesta muy característica del gobierno chino al cambio climático, que se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París.

En los últimos años, Fengxi New City ha protagonizado numerosas apariciones en la escena internacional.

En septiembre de 2018, la ciudad acogió la Conferencia de Energía Urbana de Asia Oriental y el Pacífico, convocada para debatir las prácticas y experiencias regionales de utilización de la energía, así como la conferencia International Sponge City Conference de 2018, en la que se reunieron más de un centenar de expertos y estudiosos de renombre para comprender mejor el enfoque y los conocimientos técnicos de China en el ámbito de la construcción ecológica mundial.

Por invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en junio de 2019, Fengxi New City expuso su experiencia en el uso de la energía geotérmica profunda en la reunión anual de la District Energy in Cities Initiative y en la reunión del consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) celebrada en Copenhague. En este mismo año, los representantes de la ciudad fueron invitados a asistir al 2º Foro Internacional sobre Desarrollo de Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono, celebrado en Seúl, Corea del Sur, donde se presentaron al mundo los notables resultados de su desarrollo ecológico.

En julio, sus representantes asistieron a la Conferencia Mundial de Sitios de Demostración Ecohidrológica de la UNESCO, y Fengxi New City fue certificada por la UNESCO como un nuevo sitio de demostración ecohidrológica a nivel mundial.

En agosto, la ciudad acogió la muy exitosa Cumbre Internacional de Calefacción Limpia 2019, donde la tecnología de calefacción geotérmica profunda fue ampliamente elogiada y proclamada como la fuente de energía del futuro por académicos y expertos de la industria; y la estación de suministro de energía integrada de Headquarters Econ Parks, en Fengxi New City, fue galardonada con el premio al proyecto de demostración de energía limpia National Clean Energy Demonstration.

"Estamos integrando tecnologías energéticas avanzadas como la energía geotérmica profunda, las bombas de calor geotérmicas, la energía solar, la energía eólica, el almacenamiento de hielo y otras fuentes. Con la nueva generación de tecnologías de la información, proporcionaremos servicios de energía a escuelas, hospitales, comunidades residenciales, complejos comerciales y parques científicos; estableceremos la Red Regional de Energía en un esfuerzo por proporcionar servicios de energía inteligentes y crearemos áreas urbanas verdes y bajas en emisiones de carbono", dijo Liu Yubin, miembro del Comité de Trabajo del Partido de Xixian New Area, secretario del Comité de Partido de Fengxi New City y director de la Comisión de Gestión.

Enlaces a archivos de imágenes:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=353096

FUENTE The Party Committee of Fengxi New City, Xixian New Area