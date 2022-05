El Tecnológico de Monterrey convoca a participar en Novus La Tríada 2022 para impulsar la innovación educativa en América Latina

A través de la iniciativa Novus La Triada se invita a profesores de América Latina a presentar propuestas de innovación educativa sustentadas con evidencias, que sean escalables y sujetas a aplicación en distintos contextos.

/PRNewswire/ -- Ela través del, convoca a los profesores de laa participar en Novus La Tríada 2022. Este fondo concursable tiene como objetivo eliminar la brecha educativa en los países latinoamericanos a través de la innovación educativa, además de impulsar la cultura de innovación educativa en América Latina y fortalecer la colaboración entre las tres instituciones.

Novus La Triada es una iniciativa de colaboración establecida en agosto de 2018 entre las tres universidades privadas mejor clasificadas en América Latina en: investigación, innovación educativa e intercambios internacionales. Esta alianza tiene como objetivo unir esfuerzos para actuar frente a las oportunidades y desafíos que presenta la educación en Latinoamérica.

En los años 2019 y 2020 el fondo Novus La Tríada para la innovación educativa apoyó a tres propuestas colaborativas contando con la participación de profesores de las tres instituciones, con un financiamiento de $30 mil USD. Los proyectos ganadores se desarrollan en un tiempo de entre 18 y 24 meses, considerando las siguientes etapas: preparación, implementación, análisis de resultados, generación de productos de divulgación.

Uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria 2020 fue la Plataforma para la formación de tutores pares estudiantiles: una propuesta latinoamericana.

Este proyecto nació con el objetivo de desarrollar y evaluar una plataforma online de colaboración y capacitación interuniversitaria para el acompañamiento institucional. Este pretende desarrollar habilidades específicas como literatura especializada, perspectiva de los coordinadores de tutores, experiencias de los propios tutores y sugerencias de estudiantes regulares a tutores pares estudiantiles en Latinoamérica. Busca impactar a 1,010 estudiantes usando la innovación en mentoría y consejería; y midiendo las habilidades para la acción tutorial estudiantil.

Para este año, las temáticas propuestas son:

Aprendizaje para toda la vida

Educación socio-emocional

Transformación digital

Evaluación y gestión del aprendizaje o formación

La educación en América Latina es un gran desafío, producto de la combinación de problemas históricos: inseguridad, impunidad, pobreza, desigualdad y exclusión. Cerca de 190 millones de latinoamericanos viven en la pobreza que equivale al 30% de la población de la región, es decir, más de la tercera parte vive en condiciones de pobreza extrema.

Adicionalmente, América Latina es la región con la mayor desigualdad de ingreso en el mundo; condiciones que se han exacerbado con la crisis derivada de la pandemia. Como instituciones de educación superior, reconocemos la responsabilidad inaplazable de apoyar en la construcción de un nuevo consenso, que permita a nuestros países enfrentar estos desafíos y recomponer el tejido social, siendo la educación el camino.

El Tecnológico de Monterrey, a través del Institute for the Future of Education, invita a todas y todos los profesores de las universidades de La Triada a inscribir sus proyectos antes del 30 de junio de 2022 en: Convocatoria NOVUS Tríada | La Tríada | Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de América Latina. Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia académica. Tiene presencia en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2020) se ubica como la 1a en México y 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la única institución educativa en México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación corporativa en México.

