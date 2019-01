Ciudad de México, 15 de enero de 2019. Increíble, pero cierto; a más de un año del fatídico 19 de septiembre de 2017 (19S), muchos afectados no han sido indemnizados o han recibido cifras ridículamente bajas.

El terremoto dejó, aproximadamente, a 12 millones de personas con afectaciones y un saldo de más de 250 mil sin hogar. En cuanto a inmuebles, se calcula un total de 5,765 viviendas dañadas, de las cuales, casi el 40% sufrieron daño total.

En nuestro País, no existe una sólida cultura de protección y prevención, lo que deriva en personas desinformadas y vulnerables. Muchas de las familias que resultaron dañadas no contaban con una póliza de seguros que los amparará. A diferencia de estos casos, muchos empresarios sí contaban con protección para sus negocios y durante todos estos meses han enfrentado un arduo proceso de reclamación, que en la mayoría de los casos “ya resueltos”, las personas no han recibido la indemnización que esperaban y tampoco es la que realmente les corresponde.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), del total de reclamaciones presentadas por los daños que el sismo del 19S ocasionó, el sector asegurador aún tiene pendiente el pago del 40% del monto estimado de pérdidas, el cual asciende a aproximadamente 30 mil 219 millones de pesos.

Así mismo, la Asociación manifiesta que el sector asegurador está listo y cuenta con fondos suficientes para indemnizar a sus usuarios y así, contribuir a que las personas, familias y empresas recuperen, lo más pronto posible, su patrimonio.

Por desconocimiento y falta de asesoría, la mayoría de los asegurados no integran sus casos de manera correcta; muchos no saben que tienen derecho a reclamar durante los dos años siguientes después del terrible suceso.

Hay muchos daños amparados por las pólizas que no son visibles y se encuentran en las estructuras de los inmuebles, por lo que Gallbo recomienda que los afectados se asesoren con expertos con la experiencia necesaria para identificarlos, cuantificarlos y reclamarlos oportunamente. Pueden exponer su caso al mail: info@gallbo.com y un equipo de expertos atenderá de manera pronta cada una de las solicitudes.

