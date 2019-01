MIAMI

, 17 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Elixxir , la cadena de bloques (blockchain) integral dirigida por el creador del anonimato en línea,, está comenzando la implementación de BetaNet con el anuncio de su proceso de selección de nodos BetaNet. La plataforma Elixxir aprovecha los importantes avances en tecnología descentralizada para posibilitar el rendimiento y la privacidad a escala de consumo global. El diseño propietario de red mixta y la arquitectura multicomputación permiten a la plataforma Elixxir satisfacer los cuatro requisitos necesarios para la adopción de blockchain esenciales: velocidad, privacidad, seguridad y escalabilidad, todo en una única cadena.

Los 6 pasos del proceso de selección de nodo de Elixxir son:

Cuestionario Solicitud Filtro inicial Publicación de solicitudes Selección inicial y evaluación pública Selección final de nodo

(La descripción completa del proceso de 6 pasos se puede encontrar

Elixxir espera elegir cientos de nodos de terceros para apoyar la primera implementación de la plataforma fuera del entorno de laboratorio. Usando un proceso impulsado por comunidad y público, Elixxir validará las solicitudes de nodo beta para elegir operadores para apoyar el lanzamiento planeado de Elixxir BetaNet en el verano de 2019.

La selección de nodo marca el comienzo del proceso de manejo para la plataforma Elixxir. El proceso de selección comenzará con un cuestionario que evalúa la previa experiencia de nodo, prioridades como operador de nodo, expectativas con relación a incentivos y riesgo, diversidad de red geográfica, y mucho más.

El cuestionario para comenzar el proceso de Selección de Nodo de Elixxir estará abierto para las solicitudes a partir del lunes 21 de enero a las 10 am, hora del este. Haga clic aquí .

"Al día de hoy, la tecnología de cadena de bloques no ha apuntado a los requisitos para la adopción de consumidores. No tiene el nivel de privacidad que requieren los consumidores, no tiene el tipo de velocidad de operación necesaria y no se puede construir dentro del tipo de aplicaciones de smartphone que esperan los consumidores. Con Elixxir, hemos construido una plataforma que cumple con todos esos requisitos", dijo el CEO, David Chaum.

Cumplir con las especificaciones técnicas no publicadas, a las que se puede acceder aquí , debería ser accesible, y debería asegurar un acceso democrático para todos los operadores interesados. Al precio actual, el costo estimado de instalación del nodo BetaNet es de aproximadamente US$1.600. Los nodos BetaNet solamente requerirán una única GPU para consumidores, un CPU moderno de 8 a 16 núcleos, 8-64 GiB de RAM, una conexión a la red de 500 megabits y 500 GiB a 2 TiB de espacio en el disco.

BetaNet inicial se lanzará para dar soporte al dApp de mensajes de Elixxir, totalmente funcional y prueba de concepto, que permitirá a los usuarios enviar mensajes de manera segura y rápida, con verdadera privacidad resistente a los metadatos. Como siguiente paso, los pagos de par a par serán implementados dentro del entorno de mensajes al escalar la plataforma.

La inscripción para una evaluación temprana del mensaje prueba de concepto está disponible aquí .

Acerca de Elixxir

La misión de Elixxir es cumplir con la promesa de descentralización, que permite a las personas comunicarse y operar de manera segura con la confiabilidad que esperan y a la velocidad que necesitan. La tecnología de Elixxir ofrece un salto hacia adelante en cuanto a ofrecer la libertad requerida para brindar verdadera soberanía digital.

Acerca del Dr. David Chaum, Fundador de Elixxir

David Chaum es un emprendedor serial quien propuso por primera vez la idea de la tecnología blockchain en 1982 cuando todavía era un estudiante de grado en University of California, en Berkeley. Chaum es ampliamente reconocido como el inventor del efectivo digital, es un conocido experto en criptografía y sistemas elección segura, y es un defensor clave de la tecnología de blockchain. Chaum también fundó la Asociación Internacional para la Investigación de la Criptografía (International Association for Cryptologic Research), el grupo de criptografía en el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación en Ámsterdam, DigiCash (emisor de ciberdólares eCash y divisas digitales con respaldo de divisa fiat en los años noventa), el Instituto de Sistemas de Votación (Voting Systems Institute) y Perspectiva Fund.

