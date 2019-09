Empresa de batería de litio Lithium Werks adquiere integrador de sistemas LiiON®

ENSCHEDE, Países Bajos, Sept. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks B.V. (www.lithiumwerks.com), un grupo de rápido crecimiento de soluciones de batería de iones de litio y de energía portátil, anuncia la adquisición del integrador de sistemas de almacenamiento de energía LiiON®, LLC (http://liionllc.com/). Se espera que el cierre de la adquisición finalice en el cuarto trimestre, dependiendo de las condiciones de cierre habituales.“Liion® es un ajuste verdaderamente complementario por su personal de talento, soluciones innovadoras y clientes líderes en los segmentos verticales de rápido crecimiento de los centros de datos de UPS (fuente de alimentación ininterrumpida), telecomunicaciones, cable y otros mercados de almacenamiento de energía”, dijo Joseph T. Fisher III, CEO de Lithium Werks.“Como resultado de esta adquisición, Lithium Werks será capaz de ofrecer a los clientes nuevos y existentes una plataforma confiable y única para soluciones totalmente integradas, comenzando con las células y los módulos de batería y extendiendo por toda la cadena de valor, sofisticados sistemas de gestión de energía y soluciones de software “, dijo.La marca LiiON® se mantendrá y su administración se integrará al equipo de gestión más extenso de Lithium Werks, ampliando la fuerza laboral de Lithium Werks a más de 400 personas en todo el mundo.La adquisición además de fortalecer la presencia de Lithium Werks en Estados Unidos, también ayudará a la parte LiiON® de la empresa a extender su alcance en Europa y Asia.“Es un placer formar parte del equipo de Lithium Werks, lo que nos ayudará a expandir nuestra base de clientes a nivel internacional”, dijo Gary Gray, fundador y CEO de LiiON®.La arquitectura exclusiva de LiiON® y el Sistema de Gestión de Batería - BMS) incorporado permiten la integración segura con muchos protocolos y aplicaciones únicas, incluyendo la LiiON® eBlockchain ™ compatible con la mayoría de los productos químicos de litio.LiiON® tiene instalaciones de energía de backup UL CERTIFIED en aplicaciones edge, modular, empresarial, en la nube, colocación e hiperescala en los segmentos de centro de datos, banca, atención de salud, gobierno, comercio minorista, industrial y servicios públicos.Lithium Werks se está expandiendo a gran velocidad, tanto de forma orgánica como por medio de adquisiciones, a medida que continúa satisfaciendo una demanda casi insaciable de baterías.El momento de la adquisición LiiON® no puede ser más perfecto. La adquisición coincide con el lanzamiento de dos nuevas líneas de producto de Lithium Werks en The Battery Show en Novi, Michigan, en septiembre de este año. Las familias 12V7 y Lithium Rack Storage (LRS) son soluciones perfectas UPS, entre otras aplicaciones y mercados. Ambos equipos estarán presentes en The Battery Show, en el local # 1627, para preguntas y consultas de campo.“El almacenamiento de energía es una parte integral de la transición global a la energía renovable. Como nuestras baterías de iones de litio contienen materiales seguros para rellenos, son reciclables, y tienen una vida útil tres veces mayor que las baterías de ácido-plomo, estamos en una posición fuerte para asegurar que la transición de energía sea realizada de forma sostenible “, dijo Fisher.Cimentando su posición en los mercados de UPS y de almacenamiento de energía con la inclusión de LiiON® y nuevas líneas de productos, Lithium Werks continúa en su camino hacia el éxito global en los mercados emergentes de megatendencia.Acerca de Lithium WerksLithium Werks es una empresa global de baterías de iones de litio en rápido crecimiento con instalaciones de producción y distribución en los Países Bajos, Estados Unidos y China, y oficinas en Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Gran Bretaña y Noruega. Lithium Werks ofrece células, módulos, sistemas de gestión de energía y software para mercados tales como, sistemas industriales, de transporte, marítimos y de almacenamiento de energía.Acerca de LiiON®LiiON® LLC es un proveedor líder de soluciones emergentes de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) y de Standby basadas en iones de litio para las industrias de centro de datos, telecomunicaciones y cable. Con sede en East Dundee, IL y Tampa, FL, la empresa fue la primera en tener un sistema de backup de batería de litio certificado por UL para sistemas UPS en el mundo en 2015. LiiON® instaló y mantiene más de 70 MW de Sistemas de Litio en aplicaciones tales como, centro de datos, la respuesta de energía y regulación de la frecuencia y tensión con empresas líderes de Fortune 500.Relaciones con la prensaMediaRelate@LithiumWerks.com Oliver Atina +44 (0) 7595344690Relaciones con inversoresinvestor.Relations@LithiumWerks.comJason Park +47 406 05729