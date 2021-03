En mayo, el Caribe tendrá su primera versión del Women Economic Forum

Entre el 25 y el 28 de mayo se realizará el Women Economic Forum Caribbean Digital 2021, de manera gratuita.



Iniciativa que nace para destacar y seguir fomentando el liderazgo y el emprendimiento femenino



El registro está habilitado en wefcaribbean.com

CIUDAD DE MEXICO, 17 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Del 25 al 28 de mayo, el Caribe será la sede del primer Women Economic Forum enfocado en la región. El liderazgo y empoderamiento femenino serán el eje de este encuentro virtual y gratuito que reunirá a líderes empresariales, políticos y sociales para impulsar el sello por la equidad de género entre la academia, la empresa y el estado.

El(WEF Caribe) -liderado por la organización Women in Business, en alianza con la Presidenta Global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del Women Economic Forum (WEF)- busca promover alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el ámbito económico, para construir una región más equitativa, diversa e inclusiva.

"El progreso y desarrollo económico de la mujer es uno de los propósitos del WEF. Con la primera versión del Caribe buscamos generar redes de conexión que permitan a las mujeres expandir sus oportunidades de negocio e impactar de manera positiva el tejido empresarial y social de la región", destaca Johanna Salgado Directora General del WEF Caribe.

El WEF Caribe vincula a más de 40 países e integra una junta directiva de más de 10 reconocidos líderes empresariales, de la academia y consultores de alto nivel de América Latina y el Caribe.

El encuentro promete ser el más trascendente del año para la región. Cuenta con el respaldo de ONU Mujeres, USAID, The ACE Program -iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)-, y MET Community.

La agenda académica abordará el rol de la mujer en la economía, ciencia y política pública, innovación y tecnología, sostenibilidad y salud y bienestar. Invitados especiales como Nawal Al- Hosany, representante de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) liderarán las ponencias.

"Con nuestra agenda buscamos fomentar la autoconfianza de las mujeres en sus talentos para que trascienden como agentes de cambio e influenciadoras en sus comunidades", puntualiza Lucía Gómez, codirectora del WEF Caribe para Latinoamérica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458542/WEF.jpg

FUENTE Women Economic Forum