En medio del brote del nuevo coronavirus, las empresas reanudan el trabajo y la producción en Xi'an, China

, 21 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- A medida quecontinúa enfrentando el brote del nuevo coronavirus, sus industrias han comenzado a retomar labores de un modo ordenado., una de las ciudades centrales a nivel nacional y una importante base de investigación científica, educativa e industrial de, acaba de introducir un conjunto de medidas tales como la optimización de los servicios gubernamentales, una prórroga para efectuar los pagos a la seguridad social, la estabilización del empleo mediante subsidios y un aumento en el apoyo crediticio.

De acuerdo a estadísticas publicadas por la Oficina de Industria y Tecnología de la Información de Xi'an, al 19 de febrero más de 400 empresas locales habían retomado su producción. Un total de 34 grandes empresas industriales habían reanudado su trabajo y su producción, lo cual representa al 75,6% del total de 45 grandes empresas industriales. La capacidad de producción también se ha restablecido gradualmente, en la medida en que 9 grandes empresas con una producción y ventas por más de RMB10.000 millones, tales como Shaanxi Automobile Holdings Limited y Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd., han retomado su producción en forma total o parcial.

El 10 de febrero el Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd., con sede en Xi'an, comenzó a retomar su producción. Con medidas de prevención de epidemias implementadas en forma estricta, reinició rápidamente múltiples líneas de producción tales como la línea de procesamiento de engranajes para cajas de cambios, con el propósito de satisfacer las urgentes necesidades del mercado. El 14 de febrero Shaanxi Automobile Holdings también retomó la producción con el regreso al trabajo de más de 2.000 empleados y el reinicio de una línea de producción. Hasta el momento, más de 12.000 empleados han vuelto a trabajar en el Huawei Xi'an Research Institute. Por su parte, Micron Semiconductor (Xi'an) Co., Ltd., ha restablecido el 80% de su capacidad de producción.

El Xi'an International Trade &Logistics Park, el mayor puerto interior de China, estableció un servicio de canal verde. Con este servicio, los camiones no necesitan detenerse, los conductores no necesitan salir de sus cabinas y el tráfico no necesita esperar fuera de la estación. Para ello se implementaron medidas de prevención de epidemias tales como desinfección y descontaminación, medición y registro de temperatura. Todas estas medidas ayudan a asegurar la correcta operación del servicio de trenes de carga de Chang'an entre China y Europa. En el mes de enero, la línea de trenes de carga de Chang'an entre China y Europa realizó un total de 200 viajes, 2,4 veces más que en igual período del año anterior. Afectado por el brote, el servicio internacional de trenes de carga de Chang'an ha enlentecido su operación pero aún mantiene la frecuencia de un viaje diario.

A medida que las empresas retoman la producción, la movilidad del personal se incrementa. Con el propósito de detener la propagación del virus, el gobierno de Xi'an proporciona servicios individuales a las empresas que retoman tareas, ayudándolas a implementar medidas de prevención y control tales como cuarentena y observación, pruebas de ácido nucleico y descontaminación ambiental. Mientras tanto, el gobierno está plenamente comprometido con la coordinación de esfuerzos para solucionar los problemas que estas empresas enfrentan en lo que refiere al personal, transporte, alimentación y alojamiento. Con el propósito de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, el gobierno de Xi'an introdujo un conjunto de medidas tales como la reducción o exención de alquileres, el otorgamiento de subsidios a los intereses y ayuda para que las empresas desarrollen sus mercados.

Xi'an organizará en forma centralizada un fondo especial de 200 millones de yuanes para apoyar el empleo en las empresas locales y un fondo especial de 1.000 millones de yuanes para apoyar a las empresas locales en la capacitación vocacional de sus empleados. Asimismo, Xi'an ofrecerá un subsidio completo para los gastos en que incurran las empresas por concepto de transporte de empleados con vehículos reservados y compartimientos de tren, un subsidio parcial para los gastos de transporte del personal que retorne al trabajo por sus propios medios y un subsidio completo para los costos de las pruebas de ácido nucleico.

