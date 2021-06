Una de cada seis parejas del mismo sexo que contraen matrimonio celebran una boda destino.

Las trabas legales al matrimonio igualitario en algunos estados mexicanos son uno de los factores por los que una parte de estas parejas se casan lejos de su lugar de residencia.

La mayoría de las bodas de la comunidad LGBT se celebran después de tres o más años de relación sentimental.

Ciudad de México, 3 de junio de 2021.— En México, uno de cada seis matrimonios entre personas del mismo sexo se termina celebrando en algún lugar distinto al de la residencia habitual de la pareja. De acuerdo con un estudio que Bodas.com.mx da a conocer a propósito del mes del orgullo LGBTTTI+ y para el cual se encuestó a más de 2,400 parejas, esta proporción es un 41% superior a la del promedio general.

La falta de aprobación del matrimonio igualitario en un tercio de los estados mexicanos o todo lo que implica tener que promover un juicio de amparo constitucional para poder casarse son factores que inciden en que las parejas LGBT sean más proclives a organizar bodas destino en estados donde sus uniones reciban todas las garantías legales.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucionales las leyes que impidieran la celebración de matrimonios a parejas del mismo sexo y desde entonces se ha pronunciado a favor de todos los ciudadanos que han promovido juicios de amparo. Sin embargo, todavía hay legislaturas que mantienen artículos discriminatorios en sus códigos civiles.

Bodas con mucha diversión

A pesar de los obstáculos legales en algunos estados de la República, las parejas del mismo sexo no pierden el entusiasmo por celebrar y disfrutar la que será su gran fiesta del amor. Aunque las bodas igualitarias suelen ser algo más pequeñas, cuentan con un presupuesto bastante similar al promedio. Según el Libro Blanco de las Bodas , editado por Bodas.com.mx, Google y ESADE, las bodas en México tienen un promedio de 197 invitados y tienen un costo medio de 180 mil pesos. Click para descargar estas fotos en alta resolución

La diversión y ofrecer un banquete de calidad son dos de sus focos al momento de organizar la fiesta. Para estas parejas, músicos y fotógrafos encabezan la lista de proveedores imprescindibles, una señal de que buscan atesorar experiencias y recuerdos muy vívidos de su gran día.

Después de la celebración, sigue la luna de miel, que es otro de los momentos importantes para una inmensa mayoría, pues solo un 17% de los matrimonios igualitarios decide omitirla. Entre los que deciden emprender este viaje, la mitad elige destinos internacionales.

Matrimonio después de al menos tres años

El estudio de Bodas.com.mx también revela que la mayoría de los matrimonios LGBT (83%) se concretan después de al menos tres años de relación, lo que es un indicador de cómo esas uniones materializan relaciones estables. Además, la boda llega después de que la pareja haya empezado a convivir (93%), pero sin omitir la (ya tradicional en México) bendición de sus padres, la cual solicitan seis de cada 10 novios y novias.

Además, formar una familia está entre los planes de casi la mitad de las parejas del mismo sexo, ya que un 43% de ellas afirma querer tener hijos.

##

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.

Más información:

press@bodas.com.mx

www.bodas.com.mx

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.