SAN LUIS, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Enterprise Holdings anunció hoy que su marca insignia Enterprise Rent-A-Car abrió sus primeras sucursales eny Panamá, así como 25 adicionales en Brasil. Las nuevas sucursales, que ya están haciendo reservas, se unen a las marcas National Car Rental Alamo Rent A Car en los tres países. Enterprise Holdings es propietaria de las tres marcas.

La sucursal de Enterprise Rent-A-Car en Panamá se encuentra en el Aeropuerto Internacional Tocumen de Ciudad de Panamá, uno de los aeropuertos con mayor operación en América Central y un destino clave de muchos viajeros de negocios.

Las nuevas sucursales de Brasil aumentan la presencia de Enterprise Rent-A-Car en el país a 77 oficinas. La marca ha venido creciendo rápidamente en Brasil, el mercado más grande de Suramérica, todas las sucursales se abrieron después de su lanzamiento en el país en 2019.

Estas aperturas son parte del proceso de expansión de la compañía en Latinoamérica y el Caribe. Enterprise Rent-A-Car debutó en el Caribe en 2014 y se expandió hacia América Latina poco después.

Los clientes que viajan a Aruba y Panamá pueden disfrutar más beneficios y recompensas con la ampliación de dos programas de lealtad: Enterprise Plus, de la marca Enterprise Rent-A-Car, y el galardonado Emerald Club, de la marca National Car Rental.

"Aruba, Panamá y Brasil son fundamentales para nuestro crecimiento global sostenido, ya que buscamos servir a los viajeros de negocios y placer donde quiera que estén en el mundo", afirmó Peter A. Smith, vicepresidente de franquicias globales de Enterprise Holdings. "A medida que estos destinos vuelvan a abrirse para vuelos internacionales estaremos listos para ofrecer a nuestros usuarios un proceso de alquiler seguro, sencillo y fortalecido por nuestro servicio al cliente de clase mundial. Y, para cuando los clientes vuelvan a viajar, extender la disponibilidad de Enterprise Plus y Emerald Club es una manera más de agradecerles por hacer negocios con nosotros".

Para obtener más información sobre Enterprise, visite www.enterprise.com.

Acerca de Enterprise

Enterprise Holdings, a través de su red global integral de filiales y franquicias regionales independientes, opera las marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo Rent A Car en más de 10.000 sucursales completamente dotadas de personal en aeropuertos y barrios. La marca Enterprise también ofrece otros servicios de transporte entre los que se incluye Enterprise Car Sales (venta de vehículos), Enterprise Truck Rental (alquiler de camiones), Enterprise CarShare (vehículos compartidos), Commute with Enterprise (desplazamiento al trabajo), Zimride by Enterprise (viajes compartidos), Exotic Car Collection by Enterprise (vehículos de lujo), Subscribe with Enterprise (alquiler de vehículos por mensualidad) y la asociada Enterprise Fleet Management para empresas y organizaciones. Combinadas, Enterprise Holdings y su asociada Enterprise Fleet Management sumaron USD 25,9 mil millones en ingresos y fueron propietarias de más de 2 millones de vehículos en todo el mundo durante el año fiscal 2019. Enterprise Holdings está catalogada actualmente como una de las compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Además, de ser comercializada públicamente, Enterprise Holdings ingresaría al listado de las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos de Fortune.

