BEIJING

Beijing

China

, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En la mañana del 29 de septiembre de 2021, hora de, CTG celebró la conferencia de "Presentación Oficial del Informe de CTG sobre el Perú 2020 Responsabilidades Sociales", una de la serie de actividades de "Entrar en las Tres Gargantas, Percibir China" - el 50° Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entrey el Perú. Esta es la segunda vez que CTG publica un informe de responsabilidad sobre el Perú, lo que marca que CTG ha establecido de forma gradual un canal de comunicación normalizado con las partes interesadas del Perú.

China

Yin Liangrun, subdirector del Departamento de Asuntos del Partido y de Masas de CTG introdujo brevemente el contenido principal del informe en su discurso, e indicó que continuará promoviendo activamente el desarrollo comercial de CTG en el Perú, profundizando la inversión y la cooperación en energías limpias, y promoviendo la integración y el intercambio intercultural, contribuirá al desarrollo económico y social del Perú y a la profundización continua de las relaciones entrey el Perú.

Tao Fenghua, Presidenta de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú felicitó por la publicación del "Informe de CTG sobre el Perú 2020 Responsabilidades Sociales", y afirmó las medidas tomadas por la institución de CTG en el Perú para luchar contra la pandemia durante la epidemia, lo que contribuyó al desarrollo económico y social del Perú.

Xue Ning, Presidente de China Yangtze Power International (Hongkong) Co., Ltd., dijo en su discurso que "En el Perú, por el Perú". En el futuro, Yangtze Power International continuará siguiendo el camino de desarrollo de cooperación y de beneficio mutuo, promoverá aún más el desarrollo rápido y de alta calidad del negocio de inversión en el extranjero de la empresa, sosteniendo el aterrizaje de la estrategia internacional e implementación de la estrategia "Globalización" de Yangtze Power Co., Ltd..

Sun Jianbin, representante de la empresa peruana de CTG dijo que, la empresa peruana de CWE ha ejercido la responsabilidad social durante la construcción del proyecto, ha echado raíces en las comunidades con comunicaciones sinceras, ha participado ampliamente en el bienestar social del Perú y ha convivido en armonía con el gobierno, las comunidades, los socios, las ONG y otras partes interesadas, lo que ha sido ampliamente reconocido por todas las partes interesadas.

Atestiguados por los espectadores en el sitio y en línea, los invitados que asistieron a la conferencia presentaron oficialmente el " Informe de CTG sobre el Perú 2020 Responsabilidades Sociales".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1640152/China_Three_Gorges_Corporation_Peru.jpg

FUENTE China Three Gorges Corporation