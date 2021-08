Etan Hon fue nombrado gerente de producto de Turbo Aftermarket Services para Nikkiso Cryogenic Services

TEMECULA, California, Aug. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales), (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar el nombramiento de Etan Hon como gerente de producto de Turbo Aftermarket Services (AMS) para la unidad Nikkiso Cryogenic Services (NCS).

Esta adición a su equipo de gestión apoya los objetivos del Grupo para expandir aún más su AMS para Turbo expansores. La línea Turbo All Brands también se expandirá para apoyar y atender a más marcas, incluyendo, ACD, Rotoflow, Atlas Copco y Cryostar, entre otras.

Etan obtuvo una licenciatura en ingeniería aeroespacial de la Universidad de California en San Diego. Comenzó su carrera ofreciendo servicios en campos petroleros a clientes dentro del sector de gas y petróleo en Texas, trabajando para Schlumberger y Baker Hughes. En 2017, se unió a ACD LLC como gerente de servicio de campo. Después de la adquisición por Nikkiso en 2019, pasó a la posición de gerente de servicio de Turbo AMS para NCS y ayudó a trasladar la división ACD Turbo AMS a una nueva instalación en Irvine, CA. Ayudó al redesarrollo de los estándares y procesos con los centros de servicio internacionales para el Turbo AMS en Irvine. La nueva estructura creó un segmento operativo exitoso a nivel local y garantizará el soporte adecuado al equipo de Turbo AMS en todo el mundo.

"El equipo de NCS está encantado de contar con Etan en esta nueva posición de gestión de producto Turbo AMS", dijo Jim Estes, presidente de NCS. “Sus años de experiencia y enfoque en el servicio al cliente supera nuestras expectativas. Deseo que su éxito continúe en esta nueva posición".

Nikkiso Cryogenic Services ofrece servicios y soporte en todo el mundo, incluyendo locales en Malasia, Alemania, India, Australia, Taiwán y China, así como seis locales en Norteamérica.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com