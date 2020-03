Euler Hermes elige a Loeiz Limon-Duparcmeur como director general de Finanzas del Grupo y miembro de la Junta Directiva

Chantal Schumacher

PARÍS, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Euler Hermes, líder mundial en seguros de crédito comercial, anunció hoy el nombramiento de, actualmente jefe de grupo de Análisis de Riesgo, como director general de finanzas del Grupo y miembro de la Junta Directiva. Reemplaza aquien ha decidido asumir un nuevo cargo en Allianz SE.

Estos cambios serán efectivos a partir del 1 de abril de 2020.

Loeiz Limon-Duparcmeur se unió a Euler Hermes en 1995 como gerente de inversiones para Euler SFAC. Luego ocupó varios cargos senior en control y finanzas en Francia, los Países Bajos, Reino Unido, Italia y a nivel del Grupo. En 2016, Loeiz amplió su experiencia comercial asumiendo el cargo de CEO de País para Euler Hermes Italia antes de unirse al grupo nuevamente en 2019 como jefe de grupo de Análisis de Riesgo. Graduado en Matemática Aplicada, Loeiz habla inglés, italiano y francés con fluidez.

"Me gustaría agradecer a Chantal por su apoyo y compromiso con el Grupo y dar la bienvenida a Loeiz a la Junta Directiva de EH. Estoy seguro de que con su profundo conocimiento de nuestro negocio y su amplia experiencia internacional Loeiz hará un gran trabajo en su nuevo cargo. Este nombramiento demuestra una vez más la calidad y riqueza de la experiencia de nuestros equipos en todo el mundo", dijo Wilfried Verstraete, presidente de la Junta Directiva de Euler Hermes.

