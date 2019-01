Exitosa conexión a la red de distribución de la mayor planta de energía solar en Europa con módulos bifaciales tipo N de Jolywood y construida por Unisun Energy Países Bajos

TAIZHOU, China , 18 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, Cooperation Unisun Energy ("Unisun") anunció que el proyecto Zonnepark Rilland, de 11,75MW y que utiliza módulos bifaciales tipo N de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ("Jolywood"), fue conectado exitosamente a la red de distribución. Este hito corresponde a la primera y mayor planta solar a escala de servicio básico construida con módulos solares bifaciales tipo N en toda Europa. , 18 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, Cooperation Unisun Energy ("Unisun") anunció que el proyecto Zonnepark Rilland, de 11,75MW y que utiliza módulos bifaciales tipo N de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ("Jolywood"), fue conectado exitosamente a la red de distribución. Este hito corresponde a la primera y mayor planta solar a escala de servicio básico construida con módulos solares bifaciales tipo N en toda Europa.

En septiembre de 2018, Jolywood, líder en la investigación y el desarrollo así como la producción masiva de módulos y celdas solares bifaciales tipo N, estableció un acuerdo de cooperación con Unisun por el proyecto Zonnepark Rilland. El proyecto, construido en un área de energía renovable donde ya se genera 15 MW de energía eólica, es un parque solar de 11,75 MW desarrollado por Cooperation Unisun Energy en estrecha cooperación con el propietario del terreno. En virtud del acuerdo, Jolywood proveyó 40.000 módulos solares bifaciales de vidrio doble premium para el proyecto.

Considerando la exitosa cooperación en el proyecto Zonnepark Rilland en los Países Bajos, Unisun y Jolywood seguirán trabajando asociados en más proyectos solares en Europa, con una meta total de 200MW entre 2019 y 2020. Se espera que el siguiente proyecto sea uno holandés de 23 MW, que incluye una planta solar a escala de servicio básico de 16 MW a lo largo de la pista del Aeropuerto Róterdam, así como un estacionamiento techado cercano de 7 MW.

El Sr. JianWei LIN, presidente del directorio del Grupo Jolywood, señaló: "Unisun completó el suministro de módulos y la construcción de la planta de energía en solo cuatro meses. La eficiencia de sus operaciones y la gestión ordenada del sitio de obra fueron excelentes y muy impresionantes. Estamos convencidos de que a través de la notable experiencia y capacidades de Unisun, así como la sólida capacidad de I+D y manufactura de Jolywood, juntos podemos aportar más soluciones de planta de energía solar eficientes para el mercado europeo".

La Srta. Yisha HE, presidenta del directorio del Grupo UNISUN, manifestó: "Unisun Energy tiene el cuidado de elegir solo productos selectos con tecnologías líderes para ofrecerlos a nuestra estimada lista de clientes. Resulta que la calidad del producto de Jolywood es excelente. La singularidad de la estrategia industrial y la tecnología de alta eficiencia en tipo N de Jolywood es muy coincidente con la visión de UNISUN. Nos complace trabajar juntos para brindar a clientes y mercados plantas de energía solar con el mejor costo de energía nivelado (LCOE, por su sigla en inglés) y alta confiabilidad".

Acerca de Cooperation Unisun Energy

Cooperation Unisun Energy fue establecido en agosto de 2016 en los Países Bajos por Unisun Energy, un proveedor de servicios de energía ecológica e integración de sistemas de energía renovable global. La compañía ofrece un paquete completo que incluye desarrollo, diseño, financiamiento y construcción completa de las instalaciones, así como operación y mantenimiento.

Acerca de Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, líder en la industria solar global con 2,4GW en capacidad de manufactura de celdas solares mono y bifaciales de tipo N, y una subsidiaria de completa propiedad de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., se ha dedicado a la investigación y el desarrollo, la producción y la comercialización de celdas solares, módulos solares y servicios de asesoría técnica. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ: 300393), es el mayor fabricante profesional de láminas posteriores fotovoltaicas en todo el mundo, con una capacidad de producción anual superior a los 100 millones de metros.

