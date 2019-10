FEMSA Anuncia Cambio en el Horario de su Conferencia Telefónica de Resultados del Tercer Trimestre de 2019

MONTERREY, México, Oct. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB; NYSE: FMX) anunció el día de hoy que ha modificado la hora de inicio de su Conferencia Telefónica del Tercer Trimestre del 2019 el lunes 28 de julio del 2019. La llamada dará inicio a las 9:00 AM Tiempo de México (11:00 AM Tiempo de Nueva York).Eduardo Padilla, Director General de FEMSA, comentará sobre los resultados al Tercer Trimestre del 2019 de FEMSA, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Los resultados trimestrales serán publicados el 28 de octubre antes de la apertura de los mercados.Para participar en la conferencia, por favor marque: Internacional: +1 (323) 794 2423Desde los Estados Unidos: (800) 289 0438Número de Conferencia: 1233207Adicionalmente, el audio de la conferencia será transmitido en vivo por Internet, para tener acceso a esta transmisión visite www.femsa.com/inversionistaEn caso de no poder participar en las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará disponible en http://ir.femsa.com/mx/results.cfmFEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea aproximadamente a 300,000 colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.Contacto para Medios

(52) 555-249-6843

comunicacion@femsa.com.mx

www.femsa.com

Contacto para Inversionistas

(52) 818-328-6167

investor@femsa.com.mx

