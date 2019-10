FEMSA Anuncia Conferencia Telefónica para Comentar sus Resultados del Tercer Trimestre del 2019

MONTERREY, México, Oct. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB; NYSE: FMX) se complace en invitarle a su Conferencia Telefónica del Tercer Trimestre del 2019 que se llevará a cabo:Lunes 28 de octubre del 20199:00 AM Tiempo de México(10:00 AM Tiempo de Nueva York)Eduardo Padilla, Director General de FEMSA, comentará sobre los resultados al Tercer Trimestre del 2019 de FEMSA, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Los resultados trimestrales serán publicados el 28 de octubre antes de la apertura de los mercados.Para participar en la conferencia, por favor marque: Internacional: +1 (323) 794 2423Desde los Estados Unidos: (800) 289 0438Número de Conferencia: 1233207Adicionalmente, el audio de la conferencia será transmitido en vivo por Internet, para tener acceso a esta transmisión visite http://ir.femsa.com/mxEn caso de no poder participar en las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará disponible en http://ir.femsa.com/mx/results.cfmFEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea aproximadamente a 300,000 colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.Contacto para Medios

(52) 555-249-6843

comunicacion@femsa.com.mx

www.femsa.com

Contacto para Inversionistas

(52) 818-328-6167

investor@femsa.com.mx

